Прогноз погоди в Україні 3 лютого — синоптики попередили про зиму

Люди на зупинці. Ілюстративне фото: Олександр Прилепа / УНІАН

У понеділок, 3 лютого, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень обійдеться без істотних опадів попри незначний сніг уночі. Водіям і пішоходам варто остерігатися ожеледиці.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода на Львівщині 3 лютого

У Львівській області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці можливий невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...-6 °С, вдень від -3...+2 °С;

у Львові температура вночі -2...-4 °С, вдень 0...-2 °С.

Прогноз погоди на Львівщині 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на лютий. Сніговий покрив у лютому можливий у північних і східних областях. Крім того, ми писали, що на Землю насувається радіаційний шторм.