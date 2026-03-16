Синоптики предупредили львовян о дожде и снеге завтра
Погода во Львове и области завтра, 17 марта, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках в виде мокрого снега и дождя.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Погода во Львове и области 17 марта
Местами синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью 0...+5 °С, днем +7...+12 °С;
- во Львове ночью 0...+2 °С, днем +9...+11 °С.
Отметим, сегодня на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Сообщается, что геомагнитная активность низкая.
Ранее синоптики рассказали, что с середины марта возможно короткое похолодание. Ожидается снижение температуры воздуха до +4...+6 °C.
