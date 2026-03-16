Синоптики попередили львівʼян про дощ та сніг завтра
Погода у Львові та області завтра, 17 березня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Погода у Львові та області 17 березня
Місцями синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі 0...+5 °С, вдень +7...+12 °С;
- у Львові вночі 0...+2 °С, вдень +9...+11 °С.
Зазначимо, сьогодні на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Повідомляється, що геомагнітна активність низька.
Раніше синоптики розповіли, що з середини березня можливе коротке похолодання. Очікується зниження температури повітря до +4...+6 °C.
Читайте Новини.LIVE!