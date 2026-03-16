Головна Львів Синоптики попередили львівʼян про дощ та сніг завтра

Синоптики попередили львівʼян про дощ та сніг завтра

Дата публікації: 16 березня 2026 17:37
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 17 березня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові та області 17 березня

Місцями синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. 

Прогноз погоди в Україні на 17 березня
Погода в Україні 17 березня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по області вночі 0...+5 °С, вдень +7...+12 °С;
  • у Львові вночі 0...+2 °С, вдень +9...+11 °С.

Зазначимо, сьогодні на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Повідомляється, що геомагнітна активність низька.

Раніше синоптики розповіли, що з середини березня можливе коротке похолодання. Очікується зниження температури повітря до +4...+6 °C.

погода Львів Львівська область прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
