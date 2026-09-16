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Главная Львов Синоптики предупредили о дождях и грозах: погода на Львовщине завтра

Синоптики предупредили о дождях и грозах: погода на Львовщине завтра

Ua ru
16 сентября 2026 14:58
Погода во Львовской области 17 сентября: прогноз температуры и осадков
Мужчина на улицах Львова. Фото: Львовский городской совет

Во Львовской области в четверг, 17 сентября, ожидается переменная облачность, а во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в регионе будет тепло — температура воздуха местами достигнет +26 °С.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львовской области 17 сентября

Ночью и в первой половине дня существенных осадков синоптики не прогнозируют. Во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет южным с переходом на северо-западный, его скорость составит 7–12 м/с. Ночью температура воздуха в области будет колебаться от +9 °С до +14 °С, а днем поднимется до +21...+26 °С.

Во Львове ночная температура составит +10...+12 °С. В дневные часы воздух прогреется до +22...+24 °С.

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Сообщение о погоде во Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во Львове произошло очередное перенесение судебных дебатов по делу об убийстве Ирины Фарион. Защитница обвиняемого Вячеслава Зинченко Диана Кара 15 сентября не прибыла в суд из-за участия в мероприятии в Тернополе.

Также Новини.LIVE писал о последствиях российской атаки на Львовскую область 13 сентября. Спасатели и пиротехники обследовали территории, где были зафиксированы попадания, и работали над ликвидацией последствий.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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