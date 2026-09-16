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Головна Львів Синоптики попередили про дощі та грози: погода на Львівщині завтра

Синоптики попередили про дощі та грози: погода на Львівщині завтра

Ua ru
16 вересня 2026 14:58
Погода на Львівщині 17 вересня: прогноз температури та опадів
Чоловік на вулицях Львова. Фото: Львівська міська рада

На Львівщині у четвер, 17 вересня, очікується мінлива хмарність, а в другій половині дня місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Удень у регіоні буде тепло — температура повітря подекуди сягатиме +26 °С.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода на Львівщині 17 вересня

Уночі та в першій половині дня істотних опадів синоптики не прогнозують. У другій половині дня місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер буде південним із переходом на північно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с. Уночі температура повітря в області коливатиметься від +9 °С до +14 °С, а вдень підніметься до +21...+26 °С.

У Львові нічна температура становитиме +10...+12 °С. У денні години повітря прогріється до +22...+24 °С.

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Повідомлення про погоду на Львівщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Львові сталося чергове перенесення судових дебатів у справі про вбивство Ірини Фаріон. Захисниця обвинуваченого В'ячеслава Зінченка Діана Кара 15 вересня не прибула до суду через участь у заході в Тернополі.

Також Новини.LIVE писав про наслідки російської атаки на Львівщину 13 вересня. Рятувальники та піротехніки обстежили території, де були зафіксовані влучання, та працювали над ліквідацією наслідків.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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