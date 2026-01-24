Прогноз погоды на 24 января во Львове - какой будет погода завтра

Люди во время непогоды. Фото: УНИАН

В субботу, 24 января, во Львовской области ожидается облачная погода с небольшим снегом ночью и мокрым снегом днем. Местами прогнозируется налипание мокрого снега и гололед.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 24 января

Ночью и утром небо будет затянуто туманом, видимость составит 200-500 метров, а на дорогах возможно скользкое покрытие. Юго-восточный ветер будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -7...-2 °С, а днем будет колебаться в промежутке -4...+1 °С.

Во Львове ночью ожидается -6...-4 °С, днем — -1...+1 °С. Городской туман сохранится до утра 24 января, а на дорогах возможно образование гололеда и налипание мокрого снега.

Метеорологи объявили желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий.

Кроме того, в горах Львовской области с 24 по 26 января ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) из-за оттепели.

Напомним, что в столице на завтра также прогнозируется гололедица и снег.

А в Харькове следует ожидать сильных морозов и ветра.