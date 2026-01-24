Прогноз погоди на 24 січня у Львові - якою буде погода завтра

Люди під час негоди. Фото: УНІАН

У суботу, 24 січня, у Львівській області очікується хмарна погода з невеликим снігом вночі та мокрим снігом вдень. Місцями прогнозується налипання мокрого снігу та ожеледь.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Прогноз погоди на 24 січня

Прогноз погоди на 24 січня

Вночі та вранці небо буде затягнуте туманом, видимість складе 200–500 метрів, а на дорогах можливе слизьке покриття. Південно-східний вітер досягатиме 7–12 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до -7...-2 °С, а вдень коливатиметься у проміжку -4...+1 °С.

У Львові вночі очікується -6..-4 °С, вдень – -1...+1 °С. Міський туман збережеться до ранку 24 січня, а на дорогах можливе утворення ожеледиці та налипання мокрого снігу.

Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпечності через складні погодні умови.

Крім того, у горах Львівської області з 24 по 26 січня очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) через відлигу.

Нагадаємо, що у столиці на завтра також прогнозується ожеледиця та сніг.

А у Харкові слід очікувати сильних морозів та вітру.