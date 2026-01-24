Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Синоптики попередили про складні погодні умови у Львові сьогодні

Синоптики попередили про складні погодні умови у Львові сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 00:07
Прогноз погоди на 24 січня у Львові - якою буде погода завтра
Люди під час негоди. Фото: УНІАН

У суботу, 24 січня, у Львівській області очікується хмарна погода з невеликим снігом вночі та мокрим снігом вдень. Місцями прогнозується налипання мокрого снігу та ожеледь.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Синоптики попередили про складні погодні умови у Львові сьогодні - фото 1
Пост Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 24 січня

Вночі та вранці небо буде затягнуте туманом, видимість складе 200–500 метрів, а на дорогах можливе слизьке покриття. Південно-східний вітер досягатиме 7–12 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до -7...-2 °С, а вдень коливатиметься у проміжку -4...+1 °С.

У Львові вночі очікується -6..-4 °С, вдень – -1...+1 °С. Міський туман збережеться до ранку 24 січня, а на дорогах можливе утворення ожеледиці та налипання мокрого снігу.

Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпечності через складні погодні умови.

Крім того, у горах Львівської області з 24 по 26 січня очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) через відлигу. 

Нагадаємо, що у столиці на завтра також прогнозується ожеледиця та сніг.

А у Харкові слід очікувати сильних морозів та вітру.

погода Львів прогноз погоди погода в Україні ожеледиця
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації