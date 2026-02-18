Видео
Главная Львов Синоптики предупреждают о метелях — погода во Львове завтра

Дата публикации 18 февраля 2026 23:30
Прогноз погоды во Львове на 19 февраля — объявили I уровень опасности
Сильный снег на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют во Львове и Львовской области 19 февраля погоду с метелями. Кроме того, будет северный ветер с порывами 7-12 м/с. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода во Львове 19 февраля

Синоптики рассказали, что завтра погоду будет определять тыловая часть циклона с центром над Украиной. Так, во Львове будет облачно с прояснениями.

Погода у Львові 18 лютого
Погода во Львове на завтра. Фото: Метопрог

В течение дня ожидается небольшой и умеренный снег, а на дорогах сильная гололедица. Кроме того, будет преобладать северный ветер с порывами 7-12 м/с и будут слабые метели.

Температура воздуха во Львовской области ночью будет колебаться в пределах -3...-8 °С, а днем от -3 °С до +2 °С. В то же время во Львове ночью столбики термометров будут показывать -5...-7 °С, а днем температура будет колебаться от -1 °С до +1 °С.

Какая опасность ожидается во Львове

Из-за сильного гололеда на дорогах по территории Львова и Львовской области, который сохранится 19-21 февраля, синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоди у Львові 19 лютого
Опасность во Львове на 19 февраля. Фото: facebook/LvivMeteo

Водителей и пешеходов призвали быть осмотрительными и осторожными на дорогах.

Какая погода ожидается в Украине

Синоптики прогнозируют в Украине 19 февраля снег, дождь и гололед. Вследствие погодных условий объявлен первый уровень опасности. В южных и большинстве центральных регионах, днем на Левобережье возможны порывы до 20 метров в секунду.

В то же время Наталка Диденко сообщила, что с 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление. Морозы отступят и столбики термометров "подпрыгнут" вверх.

Также эксперт рассказал, что будет с графиками отключений после потепления. Ситуация зависит от регионов, но самая сложная ситуация прогнозируется в Киеве и Одессе.

погода Львов снег морозы синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
