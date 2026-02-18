Погода у Львові 19 лютого — синоптики попередили про хуртовини

Сильний сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області у четвер, 19 лютого, морозна погода з хуртовинами. Окрім того, синоптики попереджають про шквальний вітер.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Львові 19 лютого

Синоптики розповіли, що завтра погоду визначатиме тилова частина циклону з центром над Україною. Так, у Львові буде хмарно з проясненнями.

Погода у Львові на завтра. Фото: Метопрог

Упродовж дня очікується невеликий та помірний сніг, а на дорогах сильна ожеледиця. Крім того, переважатиме північний вітер з поривами 7-12 м/с та будуть слабкі хуртовини.

Температура повітря у Львівській області вночі коливатиметься в межах -3...-8 °С, а вдень від -3 °С до +2 °С. Водночас у Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть -5...-7 °С, а вдень температура коливатиметься від -1 °С до +1 °С.

Яка небезпека очікується у Львові

Через сильну ожеледицю на дорогах по території Львова та Львівської області, яка протитримається 19-21 лютого, синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Небезпека у Львові на 19 лютого. Фото: facebook/LvivMeteo

Водіїв та пішоходів закликали бути обачними та обережними на дорогах.

Яка погода очікується в Україні

Синоптики прогнозують в Україні 19 лютого сніг, дощ та ожеледь. Внаслідок погодних умов оголошено перший рівень небезпечності. У південних та більшості центральних регіонах, вдень на Лівобережжі можливі пориви до 20 метрів на секунду.

Водночас Наталка Діденко повідомила, що з 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління. Морози відступлять і стовпчики термометрів "підстрибнуть" вгору.

Також експерт розповів, що буде із графіками відключень після потепління. Ситуація залежить від регіонів, але найскладніша ситуація прогнозується у Києві та Одесі.