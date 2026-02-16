Прогноз погоды во Львове на 17 февраля — будет ли сильный мороз

Синоптики предупреждают о погодных неожиданностях во Львове завтра
Во вторник, 17 февраля, во Львове и области ожидается незначительный снег и гололедица. Температура ночью опустится до -11 °С.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 17 февраля
По прогнозам гидрометцентра, во вторник по Львовской области будет облачно с прояснениями.
Местами ожидается небольшой снег. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Ветер будет юго-восточный, в пределах 5-10 м/с. Температура ночью -6...-11 °С.
Днем будет несколько теплее — -4...+1 °С.
Во Львове завтра температура ночью -8...-10 °С. Днем прогнозируется — -1...-3 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове
Во вторник, 17 февраля, по территории Львовской области и городу Львову прогнозируется гололедица на дорогах. Также ожидается первый уровень опасности — желтый.
Ранее Укргидрометцентр дал неутешительный прогноз погоды в Украине на 17 февраля.
Также синоптики сообщили о возвращении морозов и гололеда в Киев 17 февраля.
