Україна
Синоптики предупреждают о погодных неожиданностях во Львове завтра

Синоптики предупреждают о погодных неожиданностях во Львове завтра

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 23:00
Прогноз погоды во Львове на 17 февраля — будет ли сильный мороз
Люди идут по городу во время сильного снегопада и мороза. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 февраля, во Львове и области ожидается незначительный снег и гололедица. Температура ночью опустится до -11 °С.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове 17 февраля

По прогнозам гидрометцентра, во вторник по Львовской области будет облачно с прояснениями.

Местами ожидается небольшой снег. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.

Ветер будет юго-восточный, в пределах 5-10 м/с. Температура ночью -6...-11 °С.

Днем будет несколько теплее — -4...+1 °С.

Во Львове завтра температура ночью -8...-10 °С. Днем прогнозируется — -1...-3 °С.

Погода у Львові на 17 лютого
Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове

Во вторник, 17 февраля, по территории Львовской области и городу Львову прогнозируется гололедица на дорогах. Также ожидается первый уровень опасности — желтый.

Ранее Укргидрометцентр дал неутешительный прогноз погоды в Украине на 17 февраля.

Также синоптики сообщили о возвращении морозов и гололеда в Киев 17 февраля.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
