Прогноз погоди у Львові на 17 лютого — чи буде сильний мороз

Люди йдуть містом під час сильного снігопаду та морозу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 17 лютого, у Львові та області очікується незначний сніг та ожеледиця. Температура вночі опуститься до -11 °С.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові 17 лютого

За прогнозами гідрометцентру, у вівторок по Львівській області буде хмарно з проясненнями.

Місцями очікується невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер буде південно-східний, у межах 5-10 м/с. Температура вночі -6...-11 °С.

Вдень буде дещо тепліше — -4...+1 °С.

У Львові завтра температура вночі -8...-10 °С. Вдень прогнозується — -1...-3 °С.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові

У вівторок, 17 лютого, по території Львівської області та місту Львову прогнозується ожеледиця на дорогах. Також очікується перший рівень небезпеки — жовтий.

