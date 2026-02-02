Прогноз погоды во Львове и области на завтра 3 февраля

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 3 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о сильном морозе и гололеде.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

Погода во Львове и области 3 февраля

Синоптики прогнозируют местами небольшой снег. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью -11...-16 °C, местами до -20 °C, днем -3...-8 °C;

во Львове ночью -14...-16 °C, днем -4...-6 °C.

