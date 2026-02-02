Прогноз погоды во Львове и области на завтра 3 февраля

Синоптики прогнозируют во Львове опасную погоду завтра
Дата публикации 2 февраля 2026 17:01
Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE
Погода во Львове и области завтра, 3 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о сильном морозе и гололеде.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.
Погода во Львове и области 3 февраля
Синоптики прогнозируют местами небольшой снег. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью -11...-16 °C, местами до -20 °C, днем -3...-8 °C;
- во Львове ночью -14...-16 °C, днем -4...-6 °C.
Напомним, харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет настоящая весна.
А в Харькове завтра ожидается туман и гололедица. Ночью температура воздуха снизится до -25 °C.
