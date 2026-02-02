Видео
Україна
Главная Львов Синоптики прогнозируют во Львове опасную погоду завтра

Синоптики прогнозируют во Львове опасную погоду завтра

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 17:01
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 3 февраля
Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 3 февраля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о сильном морозе и гололеде.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

Читайте также:

Погода во Львове и области 3 февраля

Синоптики прогнозируют местами небольшой снег. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого
Погода в Украине 3 февраля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью -11...-16 °C, местами до -20 °C, днем -3...-8 °C;
  • во Львове ночью -14...-16 °C, днем -4...-6 °C.
null
Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет настоящая весна.

А в Харькове завтра ожидается туман и гололедица. Ночью температура воздуха снизится до -25 °C.

погода Львов Львовская область морозы прогноз погоды температура воздуха
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
