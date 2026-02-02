Прогноз погоди у Львові та області на завтра 3 лютого

Синоптики прогнозують у Львові небезпечну погоду завтра
Дата публікації: 2 лютого 2026 17:01
Зимова погода. Фото: Новини.LIVE
Погода у Львові та області завтра, 3 лютого, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про сильний мороз та ожеледицю.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.
Погода у Львові та області 3 лютого
Синоптики прогнозують місцями невеликий сніг. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі -11...-16 °C, місцями до -20 °C, вдень -3...-8 °C;
- у Львові вночі -14...-16 °C, вдень -4...-6 °C.
Нагадаємо, харківський бабак Тимко спрогнозував, коли до України прийде справжня весна.
А у Харкові завтра очікується туман та ожеледиця. Вночі температура повітря знизиться до -25 °C.
