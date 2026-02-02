Відео
Популярні запити

Головна Львів Синоптики прогнозують у Львові небезпечну погоду завтра

Синоптики прогнозують у Львові небезпечну погоду завтра

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 17:01
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 3 лютого
Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 3 лютого, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про сильний мороз та ожеледицю.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Погода у Львові та області 3 лютого

Синоптики прогнозують місцями невеликий сніг. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого
Погода в Україні 3 лютого. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по області вночі -11...-16 °C, місцями до -20 °C, вдень -3...-8 °C;
  • у Львові вночі -14...-16 °C, вдень -4...-6 °C.
Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, харківський бабак Тимко спрогнозував, коли до України прийде справжня весна.

А у Харкові завтра очікується туман та ожеледиця. Вночі температура повітря знизиться до -25 °C.

погода Львів Львівська область морози прогноз погоди температура повітря
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
