Прогноз погоди у Львові та області на завтра 3 лютого

Погода у Львові та області завтра, 3 лютого, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про сильний мороз та ожеледицю.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Погода у Львові та області 3 лютого

Синоптики прогнозують місцями невеликий сніг. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі -11...-16 °C, місцями до -20 °C, вдень -3...-8 °C;

у Львові вночі -14...-16 °C, вдень -4...-6 °C.

