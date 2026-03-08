Погода во Львове 9 марта — температура порадует

Девушка идет по городу в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

9 марта во Львове ожидается теплая и солнечная погода. Синоптики прогнозируют в первый день новой недели до +18 °С.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Погода во Львове 9 марта

Во Львове завтра осадков не прогнозируют. Ночью и утром может быть слабый туман. Водителям стоит быть осторожными на дорогах города.

Сообщение гидрометцентра. Фото: скриншот

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют также настоящее весеннее тепло. Хотя и ночью ожидается 0...-2 °С, днем отметки термометра поднимутся +15...+17 °С.

Погода во Львовской области 9 марта

Во Львовской области в понедельник будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром также может быть слабый туман. Возможно ухудшение видимости — 500-1000 м.

Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют -4...+1 °С, а днем будет +13...+18 °С.

