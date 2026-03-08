Видео
Главная Львов Львовян завтра ждет по-весеннему теплая и солнечная погода

Львовян завтра ждет по-весеннему теплая и солнечная погода

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 17:40
Погода во Львове 9 марта — температура порадует
Девушка идет по городу в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

9 марта во Львове ожидается теплая и солнечная погода. Синоптики прогнозируют в первый день новой недели до +18 °С.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове 9 марта

Во Львове завтра осадков не прогнозируют. Ночью и утром может быть слабый туман. Водителям стоит быть осторожными на дорогах города.

У Львові в понеділок, 9 березня, буде по-справжньому тепла погод, синоптики прогнозують до +18 °С
Сообщение гидрометцентра. Фото: скриншот

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют также настоящее весеннее тепло. Хотя и ночью ожидается 0...-2 °С, днем отметки термометра поднимутся +15...+17 °С.

Погода во Львовской области 9 марта

Во Львовской области в понедельник будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром также может быть слабый туман. Возможно ухудшение видимости — 500-1000 м.

Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют -4...+1 °С, а днем будет +13...+18 °С.

Ранее мы писали о том, что сегодня солнечная активность может колебаться от тихого до активного уровня. Из-за этого есть вероятность возникновения вспышек М-класса. Они влияют на самочувствие метеозависимых людей.

Также мы рассказывали о том, как стоит ухаживать в нынешнюю погоду за цветами в саду. В особом внимании нуждаются розы.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
