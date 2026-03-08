Погода у Львові 9 березня — синоптики дали втішний прогноз

Дівчина йде містом в сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують теплу погоду в перший день нового тижня у Львові. Завтра, 9 березня, в місті та області температура повітря підніметься до +18 °С.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Погода у Львові 9 березня

У Львові завтра опадів не прогнозують. Вночі та вранці може бути слабкий туман. Водіям варто бути обережними на дорогах міста.

Повідомлення гідрометцентру. Фото: скриншот

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Синоптики прогнозують також справжнє весняне тепло. Хоча й вночі очікується 0...-2 °С, вдень позначки термометра підіймуться +15...+17 °С.

Погода у Львівській області 9 березня

У Львівській області в понеділок буде малохмарно, без опадів. Вночі та вранці також може бути слабкий туман. Можливе погіршення видимості — 500-1000 м.

Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують -4...+1 °С, а вдень буде +13...+18 °С.

