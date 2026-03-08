Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Синоптики прогнозують у Львові завтра тепло до +18 °С

Синоптики прогнозують у Львові завтра тепло до +18 °С

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 17:40
Погода у Львові 9 березня — синоптики дали втішний прогноз
Дівчина йде містом в сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують теплу погоду в перший день нового тижня у Львові. Завтра, 9 березня, в місті та області температура повітря підніметься до +18 °С.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Погода у Львові 9 березня

У Львові завтра опадів не прогнозують. Вночі та вранці може бути слабкий туман. Водіям варто бути обережними на дорогах міста.

У Львові в понеділок, 9 березня, буде по-справжньому тепла погод, синоптики прогнозують до +18 °С
Повідомлення гідрометцентру. Фото: скриншот

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Синоптики прогнозують також справжнє весняне тепло. Хоча й вночі очікується 0...-2 °С, вдень позначки термометра підіймуться +15...+17 °С.

Погода у Львівській області 9 березня

У Львівській області в понеділок буде малохмарно, без опадів. Вночі та вранці також може бути слабкий туман. Можливе погіршення видимості — 500-1000 м.

Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують -4...+1 °С, а вдень буде +13...+18 °С.

Раніше ми писали про те, що сьогодні сонячна активність може коливатися від тихого до активного рівня. Через це є ймовірність виникнення спалахів М-класу. Вони впливають на самопочуття метеозалежних людей.

Також ми розповідали про те, як варто доглядати в нинішню погоду за квітами в саду. Особливої уваги потребують троянди.

погода весна синоптик прогноз погоди температура повітря
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації