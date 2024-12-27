Погода во Львове 28 декабря — прогноз от синоптиков

Сильный туман. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в субботу, 28 декабря, ожидаются морозы до -4 °C и небольшие осадки. Кроме того, синоптики предупреждают об опасности из-за сильного тумана, что может вызвать плохую видимость на дорогах.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове 28 декабря

Завтра во Львове и Львовской области синоптики прогнозируют местами возможны небольшие осадки, а также туман и местами гололедица. На дорогах также возможна гололедица. Ветер будет северо-западный с переходом на южный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 4 до +1 °C,

а днем на столбиках термометров будет 0...+5 °C.

Погода в Львове и области 28 декабря. Фото: t.me/lviv_rchm

Предупреждение об опасности от синоптиков

Синоптики предупредили, что 28 декабря во Львове и области ожидается сильный туман по видимости 200-500 метров. Также на дорогах будет гололедица. Поэтому объявлен уровень опасности. Водителям и пешеходам следует осторожничать на дорогах.

Предупреждение об опасности 28 декабря во Львове от синоптиков. Фото: t.me/lviv_rchm

Напомним, Наталья Диденко рассказала, что 28 декабря страну накроет туман и морось, а в некоторых областях будут морозы до -3 °C.

В то же время 27 декабря в Украине будет несколько холоднее. В некоторых областях температура опустится до -9 °C, а также дождь, мокрый снег и слабый гололед.