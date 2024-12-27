Погода у Львові 28 грудня — прогноз від синоптиків

Синоптики прогнозують небезпечну погоду у Львові завтра
У Львові та області у суботу, 28 грудня, будуть морози до -4 °C та невеликі опади. Крім того, синоптики попереджають про небезпеку через сильний туман, що може спричинити погану видимість на дорогах.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львові 28 грудня
Завтра у Львові та Львівській області синоптики прогнозують місцями можливі невеликі опади, а також туман та подекуди ожеледь. На дорогах також можлива ожеледиця. Вітер буде північно-західний з переходом на південний, 3-8 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 4 °C до +1 °C,
а вдень на стовпчиках термометрів буде 0...+5 °C.
Попередження про небезпеку від синоптиків
Синоптики попередили, що 28 грудня у Львові та області очікується сильний туман видимістю 200-500 метрів. Також на дорогах буде ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпеки. Водіям та пішоходам варто бути обережними на дорогах.
Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, що 28 грудня країну накриє туман та мряка, а в деяких областях будуть морози до -3 °C.
Водночас 27 грудня в Україні буде дещо холодніше. В деяких областях температура опуститься до - 9 °C, а також можливий дощ, мокрий сніг і слабка ожеледь.
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