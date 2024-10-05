Прогноз погоды во Львове 6 октября

Молодежь гуляет под дождем. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

Погода во Львове завтра, 6 октября, будет туманная и дождливая. В городе и области объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 6 октября

Синоптики прогнозируют во Львове и области ночью и утром сильный дождь, который днем станет слабее. Поэтому был объявлен первый уровень опасности.

Температура ночью +7...+12°, днем +10...+15°С.

Ветер северо-западный с переходом на западный, 5-10 м/с. Также прогнозируется туман.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине завтра, 6 октября, будет формироваться действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.

В Укргидрометцентре объявили о первом уровне опасности в некоторых регионах из-за сильных дождей.