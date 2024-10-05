Прогноз погоди у Львові 6 жовтня

Синоптики прогнозують сильну зливу у Львові завтра — висока небезпека
Погода у Львові завтра, 6 жовтня, буде туманною та дощовою. У місті та області оголошено перший рівень небезпеки.
Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові 6 жовтня
Синоптики прогнозують у Львові та області вночі і вранці сильний дощ, який стане слабшим протягом дня. Через це було оголошено перший рівень небезпеки.
Температура вночі +7...+12°, вдень +10...+15°С.
Вітер північно-західний з переходом на західний, 5-10 м/с. Також прогнозується туман.
Нагадаємо, погода в Україні завтра, 6 жовтня, формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.
В Укргідрометцентрі оголосили про перший рівень небезпеки у деяких регіонах через сильні дощі.
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