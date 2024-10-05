Прогноз погоди у Львові 6 жовтня

Молодь гуляє під дощем. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

Погода у Львові завтра, 6 жовтня, буде туманною та дощовою. У місті та області оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові 6 жовтня

Синоптики прогнозують у Львові та області вночі і вранці сильний дощ, який стане слабшим протягом дня. Через це було оголошено перший рівень небезпеки.

Температура вночі +7...+12°, вдень +10...+15°С.

Вітер північно-західний з переходом на західний, 5-10 м/с. Також прогнозується туман.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україні завтра, 6 жовтня, формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.

В Укргідрометцентрі оголосили про перший рівень небезпеки у деяких регіонах через сильні дощі.