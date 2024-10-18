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Синоптики заявили, что на Львовщине резко ухудшится погода завтра

18 октября 2024 17:16
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львовской области 19 октября — Укргидрометцентр дал прогноз
Люди гуляют в парке. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Во Львовской области 19 октября ожидается холодная погода, однако обойдется без осадков. Температура воздуха продолжает падать, самый высокий показатель достигает +16 °С.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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Погода на Львовщине 19 октября

Во Львовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с,
днем порывистый.

Температура воздуха:

  • ночью сильный 0...-5 °С;
  • температура днем +11...+16 °С.

Во Львове ожидается следующая температура воздуха:

  • ночью сильный заморозок 0...-2 °С;
  • днем +12...14 °С.

Ранее мы писали, что погода в Украине завтра, 19 октября, будет солнечной и холодной. В некоторых регионах ожидается дождь.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине в течение недели 14-20 октября ожидается местами облачная и дождливая погода.

Украина Укргидрометцентр погода синоптик Львов

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