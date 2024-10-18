Прогноз погоды во Львовской области 19 октября — Укргидрометцентр дал прогноз

Синоптики заявили, что на Львовщине резко ухудшится погода завтра
Во Львовской области 19 октября ожидается холодная погода, однако обойдется без осадков. Температура воздуха продолжает падать, самый высокий показатель достигает +16 °С.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.
Погода на Львовщине 19 октября
Во Львовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с,
днем порывистый.
Температура воздуха:
- ночью сильный 0...-5 °С;
- температура днем +11...+16 °С.
Во Львове ожидается следующая температура воздуха:
- ночью сильный заморозок 0...-2 °С;
- днем +12...14 °С.
Ранее мы писали, что погода в Украине завтра, 19 октября, будет солнечной и холодной. В некоторых регионах ожидается дождь.
Кроме того, мы сообщали, что в Украине в течение недели 14-20 октября ожидается местами облачная и дождливая погода.
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