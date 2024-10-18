Прогноз погоди на Львівщині 19 жовтня — Укргідрометцентр дав прогноз

Синоптики заяивили, що на Львівщині різко погіршиться погода завтра
У Львівській області 19 жовтня очікується прохолодна погода, проте обійдеться без опадів. Температура повітря продовжує падати, найвищий показник сягає +16 °С.
Про це повідомили у Львіському регіональному центрі гідрометеорології.
Погода на Львівщині 19 жовтня
У Львівській області очікужться мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с,
вдень поривчастий.
Температура повітря:
- вночі сильний 0...-5 °С;
- температура вдень +11...+16 °С.
У Львові очікується наступна температура повітря:
- вночі сильний заморозок 0...-2 °С;
- вдень +12...14 °С.
Раніше ми писали, що погода в Україні завтра, 19 жовтня, буде сонячною та холодною. У деяких регіонах очікуються дощі.
Окрім того, ми повідомляли, що в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода.
Читайте Новини.LIVE!