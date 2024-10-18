Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Синоптики заяивили, що на Львівщині різко погіршиться погода завтра arrow

Синоптики заяивили, що на Львівщині різко погіршиться погода завтра

18 жовтня 2024 17:16
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Львівщині 19 жовтня — Укргідрометцентр дав прогноз
Люди гуляють у парку. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У Львівській області 19 жовтня очікується прохолодна погода, проте обійдеться без опадів. Температура повітря продовжує падати, найвищий показник сягає +16 °С.

Про це повідомили у Львіському регіональному центрі гідрометеорології.

Читайте також:

Погода на Львівщині 19 жовтня

У Львівській області очікужться мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. 

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, 
вдень поривчастий.

Температура повітря:

  • вночі сильний 0...-5 °С; 
  • температура вдень +11...+16 °С.

У Львові очікується наступна температура повітря:

  • вночі сильний заморозок 0...-2 °С; 
  • вдень +12...14 °С.

Раніше ми писали, що погода в Україні завтра, 19 жовтня, буде сонячною та холодною. У деяких регіонах очікуються дощі.

Окрім того, ми повідомляли, що в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода.

Україна Укргідрометцентр погода синоптик Львів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:39 Перші виплати Національного кешбеку — коли українці отримають кошти

17:26 Вдягайтесь тепліше — погода в Одесі у суботу 19 жовтня

17:22 Стали відомі умови, за яких в Україні не заборонять Telegram

17:16 Синоптики заяивили, що на Львівщині різко погіршиться погода завтра

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

16:59 Синоптики попередили жителів Харкова про небезпечну погоду завтра

16:57 ВВП зріс на 4,5% — хто підтримує зростання економіки в Україні

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

16:38 Одеські діти стануть супергероями — в області розпочали унікальний проєкт

16:38 Генсек НАТО зробив заяву, щодо участі солдатів КНДР у війні в Україні

17:39 Перші виплати Національного кешбеку — коли українці отримають кошти

17:26 Вдягайтесь тепліше — погода в Одесі у суботу 19 жовтня

17:22 Стали відомі умови, за яких в Україні не заборонять Telegram

17:16 Синоптики заяивили, що на Львівщині різко погіршиться погода завтра

16:59 Синоптики попередили жителів Харкова про небезпечну погоду завтра

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

16:57 ВВП зріс на 4,5% — хто підтримує зростання економіки в Україні

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

16:38 Одеські діти стануть супергероями — в області розпочали унікальний проєкт

16:38 Генсек НАТО зробив заяву, щодо участі солдатів КНДР у війні в Україні

16:24 Рютте заявив, що майбутнє України в Альянсі вже визначене

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують