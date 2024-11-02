Прогноз погоды на Львовщине на завтра, 3 ноября

Люди идут по улице во время гололедицы. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове и области в воскресенье, 3 ноября, облачно с прояснениями. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +2…+5 °C.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.

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В области завтра облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица и слабый туман.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0...+2 °С, днем - +5...+6 °С.

Во Львове ночью -3...-1 °С, днем +5...+7 °С.

Скриншот поста Львовского РЦГМ

Метеорологические явления 3 ноября

Во Львове и области завтра ночью и утром на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, сегодня в областях Украины ожидается небольшой дождь. Также синоптики предупреждали о сильном ветре.

А в Укргидрометцентре заявили о снеге на выходных в некоторых регионах.