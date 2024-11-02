Прогноз погоди на Львівщині на завтра, 3 листопада

Синоптики заявили про ожеледицю на Львівщині завтра
У Львові та області у неділю, 3 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура протягом дня коливатиметься у межах +2...+5 °C.
Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.
Погода на Львівщині 3 листопада
В області завтра буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця та слабкий туман.
Синоптики прогнозують північно-західний вітер з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0...+2 °С, вдень — +5...+6 °С.
У Львові вночі -3...-1 °С, вдень +5...+7 °С.
Метеорологічні явища 3 листопада
У Львові та області завтра вночі й вранці на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, сьогодні в областях України очікується невеликий дощ. Також синоптики попереджали про сильний вітер.
А в Укргідрометцентрі заявили про сніг на вихідних у деяких регіонах.
Читайте Новини.LIVE!