Прогноз погоди на Львівщині на завтра, 3 листопада

Люди йдуть вулицею під час ожеледиці. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові та області у неділю, 3 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура протягом дня коливатиметься у межах +2...+5 °C.

Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Погода на Львівщині 3 листопада

В області завтра буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця та слабкий туман.

Синоптики прогнозують північно-західний вітер з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0...+2 °С, вдень — +5...+6 °С.

У Львові вночі -3...-1 °С, вдень +5...+7 °С.

Скриншот допису Львіського РЦГМ

Метеорологічні явища 3 листопада

У Львові та області завтра вночі й вранці на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: Львівський РЦГМ

Нагадаємо, сьогодні в областях України очікується невеликий дощ. Також синоптики попереджали про сильний вітер.

А в Укргідрометцентрі заявили про сніг на вихідних у деяких регіонах.