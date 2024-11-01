Погода во Львове 2 ноября — синоптики предупреждают об опасности

Женщина с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в субботу 2 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В то же время в регионе будут дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода во Львове 2 ноября

По данным синоптиков, завтра во Львове погода начнется с облачного утра, также возможны небольшие дожди. Утром температура воздуха достигнет +9 °C, но уже к полудню осадки должны прекратиться, а столбики термометров поднимутся до +11 °C. Однако это ненадолго, уже вечером температура воздуха вновь опустится, но уже до +5 °C.

Прогноз погоды во Львове 3 ноября. Фото: Meteoprog

Кроме того, в городе и области в субботу ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 15-20 м/с.

Также известно, что в ближайшие два дня в северо-восточной Европе ожидается активный циклон, который также отразится на Украине.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в выходные 2-3 ноября по всей Украине ожидается ветреная и прохладная погода, местами с небольшими дождями. В то же время в некоторых регионах будут заморозки.

Кроме того, из-за сильного ветра синоптики объявили первый уровень опасности и призвали быть осторожными.