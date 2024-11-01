Погода у Львові 2 листопада — синоптики попереджають про небезпеку

Жінка з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE

У Львові в суботу 2 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Водночас в регіоні будуть дощі та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода у Львові 2 листопада

За даними синоптиків, завтра у Львові погода розпочнеться з хмарного ранку, також можливі невеликі дощі. Зранку температура повітря сягне +9 °C, але вже до полудня опади повинні припинитися, а стовпчики термометрів підіймуться до +11 °C. Однак це ненадовго, вже ввечері температура повітря знов опуститься, але вже до +5 °C.

Прогноз погоди у Львові 3 листопада. Фото: Meteoprog

Крім того, у місті та області в суботу очікується сильний вітер, пориви якого можуть сягнути 15-20 м/с.

Також відомо, що у найближчі два дні у північно-східній Європі очікується активний циклон, який також вплине на Україну.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що на вихідних 2-3 листопада по всій Україні очікується вітряна та прохолодна погода, місцями з невеликими дощами. Водночас в деяких регіонах будуть заморозки.

Крім того, через сильний вітер синоптики оголосили перший рівень небезпечності та закликали бути обережними.