Прогноз погоды на Львовщине 22 ноября — метель и гололед

Синоптки предупредили об ухудшении погоды на Львовщине завтра
Во Львове и Львовской области в пятницу, 22 ноября, ожидаются гололедица и метель. Ночью температура воздуха упадет до -8 °C, а днем не будет превышать +2 °C.
Об этом сообщили во Львовском гидрометцентре.
Погода на Львовщине 22 ноября
В Львовской области ожидается облачная погода. Местами может падать снег, на дорогах — гололедица.
Также возможны порывы ветра скоростью до 20 м/с — метели.
Температура воздуха в области:
- ночью около -8 °C;
- днем +2°C.
Температура воздуха во Львове:
- ночью около -5 °C;
- днем +2°C.
Синоптики предупреждают
По прогнозу синоптиков, на следующий день на большинстве рек бассейна Днестра ожидается спад уровней воды.
На равнинных реках бассейнов Сяна и Западного Буга продолжится незначительное повышение уровня воды.
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