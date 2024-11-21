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Синоптки предупредили об ухудшении погоды на Львовщине завтра

21 ноября 2024 20:18
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на Львовщине 22 ноября — метель и гололед
Морозная погода. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Во Львове и Львовской области в пятницу, 22 ноября, ожидаются гололедица и метель. Ночью температура воздуха упадет до -8 °C, а днем не будет превышать +2 °C.

Об этом сообщили во Львовском гидрометцентре.

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В Львовской области ожидается облачная погода. Местами может падать снег, на дорогах — гололедица.

Также возможны порывы ветра скоростью до 20 м/с — метели.

Температура воздуха в области:

  • ночью около -8 °C;
  • днем +2°C.

Температура воздуха во Львове:

  • ночью около -5 °C;
  • днем +2°C.
погода в Украине
Погода в Львовской области. Фото: Львовский гидрометцентр

Синоптики предупреждают

По прогнозу синоптиков, на следующий день на большинстве рек бассейна Днестра ожидается спад уровней воды.

На равнинных реках бассейнов Сяна и Западного Буга продолжится незначительное повышение уровня воды.

уровень воды в реках
Уровень воды в реках Львовской области. Фото: Львовский гидрометцентр

Раньше мы рассказывали о том, в какие европейские страны украинцам лучше не ехать праздновать Рождество.

Также Новини.LIVE писали, что синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании 22 ноября. Местами ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Укргидрометцентр Львовская область осень синоптик температура воздуха

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19:49 Киевлян предупредили о скользких дорогах и сильном ветре завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:25 Путин назвал ракету, которой РФ ударила по Днепру

19:23 Анчелотти сказал, как больно принимать решение по Лунину

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