Прогноз погоди на Львівщині 22 листопада — хуртовина й ожеледиця

Синоптки попередили про погіршення погоди на Львівщині завтра
У Львові та Львівській області у п'ятницю, 22 листопада, очікуються ожеледиця і хуртовина. Вночі температура повітря впаде до -8 °C, а вдень не перевищуватиме +2 °C.
Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.
Погода на Львівщині 22 листопада
У Львівській області очікується хмарна погода. Місцями може падати значний сніг, на дорогах — ожеледиця.
Також можливі пориви вітру швидкістю до 20 м/с — хуртовини.
Температура повітря в області:
- вночі приблизно -8 °C;
- вдень +2 °C.
Температура повітря у Львові:
- вночі приблизно -5 °C;
- вдень +2 °C.
Синоптики попереджають
За прогнозом синоптиків, наступної доби на більшості річок басейну Дністра очікується спад рівнів води.
На рівнинних річках басейнів Сяну та Західного Бугу продовжиться незначне підвищення рівнів води.
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