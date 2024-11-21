Прогноз погоди на Львівщині 22 листопада — хуртовина й ожеледиця

Морозна погода. Фото: УНІАН

У Львові та Львівській області у п'ятницю, 22 листопада, очікуються ожеледиця і хуртовина. Вночі температура повітря впаде до -8 °C, а вдень не перевищуватиме +2 °C.

Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

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У Львівській області очікується хмарна погода. Місцями може падати значний сніг, на дорогах — ожеледиця.

Також можливі пориви вітру швидкістю до 20 м/с — хуртовини.

Температура повітря в області:

вночі приблизно -8 °C;

вдень +2 °C.

Температура повітря у Львові:

вночі приблизно -5 °C;

вдень +2 °C.

Погода у Львівській області. Фото: Львівський гідрометцентр

Синоптики попереджають

За прогнозом синоптиків, наступної доби на більшості річок басейну Дністра очікується спад рівнів води.

На рівнинних річках басейнів Сяну та Західного Бугу продовжиться незначне підвищення рівнів води.

Рівень води у річках Львівщині. Фото: Львівський гідрометцентр

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