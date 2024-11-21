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Синоптки попередили про погіршення погоди на Львівщині завтра

21 листопада 2024 20:18
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Львівщині 22 листопада — хуртовина й ожеледиця
Морозна погода. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У Львові та Львівській області у п'ятницю, 22 листопада, очікуються ожеледиця і хуртовина. Вночі температура повітря впаде до -8 °C, а вдень не перевищуватиме +2 °C.

Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

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У Львівській області очікується хмарна погода. Місцями може падати значний сніг, на дорогах — ожеледиця.

Також можливі пориви вітру швидкістю до 20 м/с — хуртовини.

Температура повітря в області:

  • вночі приблизно -8 °C;
  • вдень +2 °C.

Температура повітря у Львові:

  • вночі приблизно -5 °C;
  • вдень +2 °C.
погода в Україні
Погода у Львівській області. Фото: Львівський гідрометцентр

Синоптики попереджають

За прогнозом синоптиків, наступної доби на більшості річок басейну Дністра очікується спад рівнів води.

На рівнинних річках басейнів Сяну та Західного Бугу продовжиться незначне підвищення рівнів води.

рівень води в річках
Рівень води у річках Львівщині. Фото: Львівський гідрометцентр

Раніше ми розповідали про те, в які європейські країни українцям краще не їхати святкувати Різдво. 

Також Новини.LIVE писали, що синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання 22 листопада. Місцями будуть опади у вигляді снігу та дощу.

Укргідрометцентр Львівська область осінь синоптик температура повітря

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