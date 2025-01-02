Очереди на границе с Польшей 2 января — какая ситуация сегодня

Очереди на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Очереди на границе Украины с Польшей не зафиксировано. Сейчас пассажиропоток снизился. Пограничники прогнозируют рост со следующей недели.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 2 декабря.

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Очереди на границе с Польшей

"Сейчас увеличение пассажиропотока в пределах Львовской области не фиксируется. Ожидается, что поток транспорта может вырасти в первую неделю года", — говорится в сообщении.

Для обеспечения ритмичной работы пунктов пропуска было увеличено количество пограничных нарядов. В ГПСУ советуют заранее планировать свои поездки и следить за ситуацией с очередями.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, граждане Украины, которые после прохождения военно-врачебной комиссии получили статус "Требует лечения", имеют право на выезд за границу.

Также в Черновицкой области мужчину судили за попытку незаконного пересечения границы. Он пытался подкупить пограничника.