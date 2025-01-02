Очереди на границе с Польшей 2 января — какая ситуация сегодня

Ситуация на границе с Польшей — в ГПСУ сообщили, есть ли очереди
Очереди на границе Украины с Польшей не зафиксировано. Сейчас пассажиропоток снизился. Пограничники прогнозируют рост со следующей недели.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 2 декабря.
Очереди на границе с Польшей
"Сейчас увеличение пассажиропотока в пределах Львовской области не фиксируется. Ожидается, что поток транспорта может вырасти в первую неделю года", — говорится в сообщении.
Для обеспечения ритмичной работы пунктов пропуска было увеличено количество пограничных нарядов. В ГПСУ советуют заранее планировать свои поездки и следить за ситуацией с очередями.
Напомним, граждане Украины, которые после прохождения военно-врачебной комиссии получили статус "Требует лечения", имеют право на выезд за границу.
Также в Черновицкой области мужчину судили за попытку незаконного пересечения границы. Он пытался подкупить пограничника.
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