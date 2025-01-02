Черги на кордоні з Польщею 2 січня — яка ситуація сьогодні

Черги на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Черги на кордоні України з Польщею не зафіксовано. Наразі пасажиропотік знизився. Прикордонники прогнозують зростання з наступного тижня.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 2 грудня.

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Черги на кордоні з Польщею

"Наразі збільшення пасажиропотоку у межах Львівської області не фіксується. Очікується, що потік транспорту може зрости в перший тиждень року", — йдеться у повідомленні.

Для забезпечення ритмічної роботи пунктів пропуску було збільшено кількість прикордонних нарядів. У ДПСУ радять заздалегідь планувати свої поїздки та стежити за ситуацією з чергами.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, громадяни України, які після проходження військово-лікарської комісії отримали статус "Потребує лікування", мають право на виїзд за кордон.

Також у Чернівецькій області чоловіка судили за спробу незаконного перетину кордону. Він намагався підкупити прикордонника.