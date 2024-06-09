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Ситуация со светом во Львовской области — графики почасового отключения

9 июня 2024 00:23
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Графики отключения света во Львовской области 9 июня
Мужчина зажигает свечу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В воскресенье, 9 июня, во Львовской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии. А именно — с 20:00 до 22:00.

Об этом сообщило "Львовоблэнерго".

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Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Какая ситуация со светом во Львовской области

Всего во Львовской области действуют шесть групп обесточивания. Узнать свою группу можно с помощью следующих ресурсов:

Ситуация со светом во Львовской области — графики почасового отключения - фото 2
Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

- сайт " Львовоблэнерго " (раздел "Почему нет света");
- чат-бот "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- чат-бот "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- Чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ситуация со светом во Львовской области — графики почасового отключения - фото 3
Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Для поддержания энергосистемы важно использовать электроэнергию умеренно.

Ситуация со светом во Львовской области — графики почасового отключения - фото 4
Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Рекомендуется включать энергоемкие приборы поочередно и минимизировать потребление электроэнергии в пиковые часы утром и вечером.

Ситуация со светом во Львовской области — графики почасового отключения - фото 5
Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, долгосрочные блекауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.

Также мы писали, что в Украине местным властям поставили задачу ограничить уличное освещение. Что касается бизнеса, то власти призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критичного для производственной деятельности.

отключения света
электроснабжение
Львовская область
электроэнергия