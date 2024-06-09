Графики отключения света во Львовской области 9 июня

Мужчина зажигает свечу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 9 июня, во Львовской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии. А именно — с 20:00 до 22:00.

Об этом сообщило "Львовоблэнерго".

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Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Какая ситуация со светом во Львовской области

Всего во Львовской области действуют шесть групп обесточивания. Узнать свою группу можно с помощью следующих ресурсов:

Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

- сайт " Львовоблэнерго " (раздел "Почему нет света");

- чат-бот "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

- чат-бот "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

- чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

- Чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Для поддержания энергосистемы важно использовать электроэнергию умеренно.

Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Рекомендуется включать энергоемкие приборы поочередно и минимизировать потребление электроэнергии в пиковые часы утром и вечером.

Графики почасовых отключений во Львовской области. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, долгосрочные блекауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.

Также мы писали, что в Украине местным властям поставили задачу ограничить уличное освещение. Что касается бизнеса, то власти призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критичного для производственной деятельности.