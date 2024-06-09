Графики отключения света во Львовской области 9 июня

Ситуация со светом во Львовской области — графики почасового отключения
В воскресенье, 9 июня, во Львовской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии. А именно — с 20:00 до 22:00.
Об этом сообщило "Львовоблэнерго".
Какая ситуация со светом во Львовской области
Всего во Львовской области действуют шесть групп обесточивания. Узнать свою группу можно с помощью следующих ресурсов:
- сайт " Львовоблэнерго " (раздел "Почему нет света");
- чат-бот "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- чат-бот "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- Чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Для поддержания энергосистемы важно использовать электроэнергию умеренно.
Рекомендуется включать энергоемкие приборы поочередно и минимизировать потребление электроэнергии в пиковые часы утром и вечером.
Напомним, долгосрочные блекауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.
Также мы писали, что в Украине местным властям поставили задачу ограничить уличное освещение. Что касается бизнеса, то власти призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критичного для производственной деятельности.
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