Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Ситуація зі світлом на Львівщині — графіки погодинного відключення arrow

Ситуація зі світлом на Львівщині — графіки погодинного відключення

9 червня 2024 00:10
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Графіки відключень світла у Львівській області 9 червня
Чоловік запалює свічку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У неділю, 9 червня, у Львівській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. А саме — з 20:00 до 22:00.

Про це повідомило "Львівобленерго".

Читайте також:
Ситуація зі світлом на Львівщині — графіки погодинного відключення - фото 1
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: Львівобленерго 

Яка ситуація зі світлом на Львівщині

Загалом на Львівщині діють шість груп знеструмлення. Дізнатися свою групу можна за допомогою таких ресурсів:

Ситуація зі світлом на Львівщині — графіки погодинного відключення - фото 2
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: Львівобленерго 

- Сайт "Львівобленерго" (розділ "Чому немає світла");
- Чат-бот "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- Чат-бот "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- Чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- Чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Ситуація зі світлом на Львівщині — графіки погодинного відключення - фото 3
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: Львівобленерго 

Для підтримки енергосистеми важливо використовувати електроенергію помірно.

Ситуація зі світлом на Львівщині — графіки погодинного відключення - фото 4
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: Львівобленерго 

Рекомендується вмикати енергомісткі прилади по черзі та мінімізувати споживання електроенергії у пікові години вранці та ввечері.

Ситуація зі світлом на Львівщині — графіки погодинного відключення - фото 5
Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: Львівобленерго 

Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Також ми писали, що в Україні місцевій владі поставили завдання обмежити вуличне освітлення. Що стосується бізнесу, то влада закликала обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. 

відключення світла
електропостачання
Львівська область
електроенергія