Графіки відключень світла у Львівській області 9 червня

Чоловік запалює свічку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 9 червня, у Львівській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. А саме — з 20:00 до 22:00.

Про це повідомило "Львівобленерго".

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Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: Львівобленерго

Яка ситуація зі світлом на Львівщині

Загалом на Львівщині діють шість груп знеструмлення. Дізнатися свою групу можна за допомогою таких ресурсів:

Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: Львівобленерго

- Сайт "Львівобленерго" (розділ "Чому немає світла");

- Чат-бот "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

- Чат-бот "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

- Чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

- Чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: Львівобленерго

Для підтримки енергосистеми важливо використовувати електроенергію помірно.

Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: Львівобленерго

Рекомендується вмикати енергомісткі прилади по черзі та мінімізувати споживання електроенергії у пікові години вранці та ввечері.

Графіки погодинних відключень у Львівській області. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Також ми писали, що в Україні місцевій владі поставили завдання обмежити вуличне освітлення. Що стосується бізнесу, то влада закликала обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.