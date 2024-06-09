Графіки відключень світла у Львівській області 9 червня

Ситуація зі світлом на Львівщині — графіки погодинного відключення
У неділю, 9 червня, у Львівській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. А саме — з 20:00 до 22:00.
Про це повідомило "Львівобленерго".
Яка ситуація зі світлом на Львівщині
Загалом на Львівщині діють шість груп знеструмлення. Дізнатися свою групу можна за допомогою таких ресурсів:
- Сайт "Львівобленерго" (розділ "Чому немає світла");
- Чат-бот "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- Чат-бот "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- Чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- Чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Для підтримки енергосистеми важливо використовувати електроенергію помірно.
Рекомендується вмикати енергомісткі прилади по черзі та мінімізувати споживання електроенергії у пікові години вранці та ввечері.
Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.
Також ми писали, що в Україні місцевій владі поставили завдання обмежити вуличне освітлення. Що стосується бізнесу, то влада закликала обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.
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