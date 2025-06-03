Во Львове состоялся суд в отношении профессора Иосифа Лося - детали

Судебное заседание во Львове 3 июня по делу профессора Иосифа Лося. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 3 июня, во Львове состоялось судебное заседание по делу профессора Иосифа Лося, которого отстранили от преподавания в университете по обвинению в домогательствах к студентам. Сейчас Иосиф Лось через суд пытается вернуться на должность.

На судебном заседании побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Акция протеста против возвращения Лося к преподаванию. Фото: Новини.LIVE

Суд по делу профессора Иосифа Лося — детали

Во вторник, 3 июня, во Львове состоялось судебное слушание по делу профессора университета имени И. Франко, который пытается восстановиться в должности в университете. Дарья Когутяк, организатор акции протеста, заявила, что активисты намерены приходить на каждое заседание, пока Лося не уволят окончательно.

"Мы выступаем против любых возмещений, которых он требует, и призываем завершить дело до конца", — отметила организатор акции.

Напомним, что обвиненный в домогательствах профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосиф Лось подал в суд, чтобы вернуться к преподаванию в университете.

Акция протеста против возвращения Лося к преподаванию. Фото: Новини.LIVE

Как известно, с сайта факультета журналистики удалили профиль Иосифа Лося с его биографией и научными достижениями.

Профессора Лося обвиняют в сексуальном домогательстве к студенткам. Зато сам фигурант все обвинения отрицает.

По информации корреспондента Новини.LIVE, в конце концов суд перенес рассмотрение дела о восстановлении в должности профессора Львовского университета Лося.

Из-за ходатайства адвоката дело перенесли на 10 июля. Также он просит о личном присутствии профессора в суде.

Напомним, что актеры Молодого театра выступили против своего художественного руководителя Андрея Белоуса, которого обвиняют в домогательствах.

Ранее, украинская актриса Елена Хохлаткина рассказала, как стала жертвой домогательств в театре.