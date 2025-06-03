У Львові відбувся суд щодо професора Йосипа Лося — деталі

Судове засідання у Львові 3 червня щодо справи професора Йосипа Лося. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 3 червня, у Львові відбулося судове засідання у справі професора Йосипа Лося, якого відсторонили від викладання в університеті через звинувачення у домаганнях до студентів. Наразі Йосип Лось через суд намагається повернутися на посаду.

На судовому засіданні побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Акція протесту проти повернення Лося до викладання. Фото: Новини.LIVE

Суд у справі професора Йосипа Лося — деталі

У вівторок, 3 червня, у Львові відбулося судове слухання у справі професора університету імені І. Франка, який намагається поновитись на посаді в університеті. Дарія Когутяк, організаторка акції протесту, заявила, що активісти мають намір приходити на кожне засідання, доки Лося не звільнять остаточно.

"Ми виступаємо проти будь-яких відшкодувань, яких він вимагає, та закликаємо завершити справу до кінця", — зазначила організаторка акції.

Нагадаємо, що звинувачений у домаганнях професор Львівського національного університету імені Івана Франка Йосип Лось подав до суду, щоб повернутися до викладання в університеті.

Акція протесту проти повернення Лося до викладання. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, з сайту факультету журналістики видалили профіль Йосипа Лося з його біографією і науковими досягненнями.

Професора Лося звинувачують у сексуальному домаганні до студенток. Натомість сам фігурант усі звинувачення заперечує.

За інформацією кореспондентки Новини.LIVE, зрештою суд переніс розгляд справи про поновлення на посаді професора Львівського університету Лося.

Через клопотання адвоката справу перенесли на 10 липня. Також він просить про особисту присутність професора в суді.

Нагадаємо, що актори Молодого театру виступили проти свого художнього керівника Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях.

Раніше, українська акторка Олена Хохлаткіна розповіла, як стала жертвою домагань у театрі.