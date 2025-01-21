Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Схемы для уклонистов — СБУ задержала организатора переправлений arrow

Схемы для уклонистов — СБУ задержала организатора переправлений

21 января 2025 14:49
Карина Приходько - Редактор
Мобилизация в Украине — СБУ задержала организатора трафиков для уклонистов
Задержание подозреваемого на Львовщине. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности задержала во Львовской области организатора нелегальных трафиков для уклонистов. Его поймали "на горячем", когда он взял часть "платы" за свои "услуги".

Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области во вторник, 21 января.

Читайте также:

Что известно о схемах для уклонистов

Правоохранители выяснили, что организатором оказался 32-летний львовянин, который обещал военнообязанному "помочь" беспрепятственно покинуть территорию Украины во время войны. Свои "услуги" он оценил в 13 тысяч долларов с одного человека. 

схема для уклонистов на Львовщине
Задержание подозреваемого на Львовщине. Фото: СБУ

"Схема заключалась в том, что фигурант гарантировал мужчине призывного возраста решить "вопрос" по обновлению учетных данных в одном из ТЦК и СП. После чего злоумышленник обязался "помочь" трудоустроить уклониста в одну из ИТ-компаний, которая дает возможность бронирования от военной службы", — говорится в сообщении. 

В дальнейшем беглец должен был покинуть территорию нашего государства под видом "служебной командировки" в страну ЕС. Однако правоохранители "на горячем" задержали организатора схемы после получения "платы" в размере шесть тысяч долларов.

null
Задержание подозреваемого на Львовщине. Фото: СБУ

Сейчас задержанному уже сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Следствие продолжается для установления и привлечения к ответственности других участников преступной схемы.

Напомним, недавно в Украине разоблачили десятки схем вывоза уклонистов за границу в 19 областях.

Кроме того, на уклонистах зарабатывали работники ТЦК на Тернопольщине. Причастные получали взятки за содействие уклонению от мобилизации военнообязанным мужчинам.

СБУ Львовская область мобилизация война в Украине уклонисты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:03 В Беларуси начались досрочные выборы президента

15:02 Морозы и ветер — какой будет погода в Харькове завтра

14:59 Раскрыты все детали линейки Samsung Galaxy S25 до презентации

14:58 Пенсионера с инвалидностью не пустили за границу — в чем причина

14:49 Схемы для уклонистов — СБУ задержала организатора переправлений

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:47 Украинцы продолжают скупать доллар – что происходит на рынке

14:47 Свириденко объяснила в Давосе, как атаки РФ дестабилизируют мир

14:39 На Полтавщине директор госзавода присвоил миллиарды — детали

14:38 Должностному лицу КО "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении

14:30 Зарплаты от 20 тыс. грн — ТОП-5 вакансий без опыта работы

15:03 В Беларуси начались досрочные выборы президента

15:02 Морозы и ветер — какой будет погода в Харькове завтра

14:59 Раскрыты все детали линейки Samsung Galaxy S25 до презентации

14:58 Пенсионера с инвалидностью не пустили за границу — в чем причина

14:49 Схемы для уклонистов — СБУ задержала организатора переправлений

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:47 Украинцы продолжают скупать доллар – что происходит на рынке

14:47 Свириденко объяснила в Давосе, как атаки РФ дестабилизируют мир

14:39 На Полтавщине директор госзавода присвоил миллиарды — детали

14:38 Должностному лицу КО "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении

14:30 Зарплаты от 20 тыс. грн — ТОП-5 вакансий без опыта работы

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025