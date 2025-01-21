Мобилизация в Украине — СБУ задержала организатора трафиков для уклонистов

Схемы для уклонистов — СБУ задержала организатора переправлений
Служба безопасности задержала во Львовской области организатора нелегальных трафиков для уклонистов. Его поймали "на горячем", когда он взял часть "платы" за свои "услуги".
Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области во вторник, 21 января.
Что известно о схемах для уклонистов
Правоохранители выяснили, что организатором оказался 32-летний львовянин, который обещал военнообязанному "помочь" беспрепятственно покинуть территорию Украины во время войны. Свои "услуги" он оценил в 13 тысяч долларов с одного человека.
"Схема заключалась в том, что фигурант гарантировал мужчине призывного возраста решить "вопрос" по обновлению учетных данных в одном из ТЦК и СП. После чего злоумышленник обязался "помочь" трудоустроить уклониста в одну из ИТ-компаний, которая дает возможность бронирования от военной службы", — говорится в сообщении.
В дальнейшем беглец должен был покинуть территорию нашего государства под видом "служебной командировки" в страну ЕС. Однако правоохранители "на горячем" задержали организатора схемы после получения "платы" в размере шесть тысяч долларов.
Сейчас задержанному уже сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Следствие продолжается для установления и привлечения к ответственности других участников преступной схемы.
Напомним, недавно в Украине разоблачили десятки схем вывоза уклонистов за границу в 19 областях.
Кроме того, на уклонистах зарабатывали работники ТЦК на Тернопольщине. Причастные получали взятки за содействие уклонению от мобилизации военнообязанным мужчинам.
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