Мобілізація в Україні — СБУ затримала організатора трафіків для ухилянтів

Затримання підозрюваного на Львівщині. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Львівській області організатора нелегальних трафіків для ухилянтів. Його спіймали "на гарячому", коли він взяв частину "плати" за свої "послуги".

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області у вівторок, 21 січня.

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Правоохоронці з'ясували, що організатором виявився 32-річний львів’янин, який обіцяв військовозобов’язаному "допомогти" безперешкодно покинути територію України в час війни. Свої "послуги" він оцінив у 13 тисяч доларів з однієї людини.

Затримання підозрюваного на Львівщині. Фото: СБУ

"Схема полягала в тому, що фігурант гарантував чоловіку призовного віку вирішити "питання" щодо оновлення облікових даних в одному з ТЦК та СП. Після чого зловмисник зобов’язався "допомогти" працевлаштувати ухилянта в одну з ІТ-компаній, яка дає можливість бронювання від військової служби", — йдеться у повідомленні.

Надалі втікач повинен був покинути територію нашої держави під виглядом "службового відрядження" до країни ЄС. Однак правоохоронці "на гарячому" затримали організатора схеми після отримання "плати" у розмірі шість тисяч доларів.

Затримання підозрюваного на Львівщині. Фото: СБУ

Наразі затриманому вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Слідство триває для встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили десятки схем вивезення ухилянтів за кордон у 19 областях.

Крім того, на ухилянтах заробляли працівники ТЦК на Тернопільщині. Причетні отримували хабарі за сприяння ухиленню від мобілізації військовозобов'язаним чоловікам.