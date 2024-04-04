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Сколько мужчин во Львовской области прячутся от мобилизации — статистика от ТЦК

4 апреля 2024 11:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько мужчин во Львовской области прячутся от мобилизации — статистика от ТЦК
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С начала 2024 года во Львовской области зафиксировали 2146 уклонистов от мобилизации. Почти 50% удалось разыскать и доставить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом в комментарии сообщили в ТЦК и СП Львовской области.

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Представители ТЦК рассказали, что с начала года во Львовской области направили в полицию обращение по доставке 2 146 человек, которые не явились в ТЦК после получения повестки.

В то же время представители полиции разыскали и доставили 1 226 человек в центры комплектования. Остальные 920 человек еще находятся в розыске.

"Остальные военнообязанные не были доставлены в связи с тем, что многие поданные в розыск не проживают по месту регистрации, выехали за пределы Львовской области, работают в других областях Украины и т.д.", — объясняют представители ТЦК.

Напомним, по данным Черновицкого ОТЦК и СП, на Буковине разыскивается более 5 000 мужчин из-за их неявки в военкоматы. Также почти 30 тысяч военнообязанных, имеющих регистрацию в электронном реестре "Оберіг", не посетили ТЦК.

В полиции объяснили, как работает розыск уклонистов от мобилизации для ТЦК.

Также мы писали о том, что в Украине провели опрос по отношению к мужчинам, которые не хотят воевать. 

Львовская область
война в Украине
ТЦК и СП
уклонисты

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