Скільки чоловіків на Львівщині ховаються від мобілізації — статистика від ТЦК
Від початку 2024 року у Львівській області зафіксували 2 146 ухилянтів від мобілізації. Майже 50% вдалось розшукати та доставити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомили у ТЦК та СП Львівської області.
Ухилянти на Львівщині — скільки чоловіків розшукали ТЦК
Представники ТЦК розповіли, що з початку року у Львівській області скерували в поліцію звернення щодо доставки 2 146 осіб, які не з'явилися до ТЦК після отримання повістки.
Водночас за цей час представники поліції розшукали та доставили 1 226 осіб до центрів комплектування. Решта 920 осіб ще перебувають в розшуку.
"Решта військовозобов’язаних не були доставлені у зв’язку з тим, що багато поданих у розшук не проживають за місцем реєстрації, виїхали за межі Львівської області, працюють в інших областях України тощо", — пояснюють представники ТЦК.
Нагадаємо, за даними Чернівецького ОТЦК та СП, на Буковині розшукується понад 5 000 чоловіків через їхню неявку до військкоматів. Також майже 30 тисяч військовозобов'язаних, які мають реєстрацію в електронному реєстрі "Оберіг", не відвідали ТЦК.
У поліції пояснили, як працює розшук ухилянтів від мобілізації для ТЦК.
Також ми писали про те, що в Україні провели опитування щодо ставлення до чоловіків, які не хочуть воювати.
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