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Скільки чоловіків на Львівщині ховаються від мобілізації — статистика від ТЦК

4 квітня 2024 11:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки чоловіків на Львівщині ховаються від мобілізації — статистика від ТЦК
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Від початку 2024 року у Львівській області зафіксували 2 146 ухилянтів від мобілізації. Майже 50% вдалось розшукати та доставити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомили у ТЦК та СП Львівської області. 

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Представники ТЦК розповіли, що з початку року у Львівській області скерували в поліцію звернення щодо доставки 2 146 осіб, які не з'явилися до ТЦК після отримання повістки. 

Водночас за цей час представники поліції розшукали та доставили 1 226 осіб до центрів комплектування. Решта 920 осіб ще перебувають в розшуку.

"Решта військовозобов’язаних не були доставлені у зв’язку з тим, що багато поданих у розшук не проживають за місцем реєстрації, виїхали за межі Львівської області, працюють в інших областях України тощо", — пояснюють представники ТЦК. 

Нагадаємо, за даними Чернівецького ОТЦК та СП, на Буковині розшукується понад 5 000 чоловіків через їхню неявку до військкоматів. Також майже 30 тисяч військовозобов'язаних, які мають реєстрацію в електронному реєстрі "Оберіг", не відвідали ТЦК. 

У поліції пояснили, як працює розшук ухилянтів від мобілізації для ТЦК.

Також ми писали про те, що в Україні провели опитування щодо ставлення до чоловіків, які не хочуть воювати. 

Львівська область
війна в Україні
ТЦК та СП
ухилянти

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