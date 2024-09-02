Цены на товары для школы во Львове 2024 — во сколько обойдется подготовка к новому учебному году

Школьные рюкзаки в Львове. Фото: Новини.LIVE

Подготовка ребенка к школе — это всегда ответственный процесс, требующий значительных финансовых затрат. В пик сезона цены на школьные принадлежности и одежду оставляют желать лучшего. Но готовы ли родители тратить максимум для своего школьника?

Новини.LIVE узнавали во Львове, во сколько обойдется сегодня портфель первоклассника и какие новинки для учеников представлены на рынке.

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Сегодня для первоклассника нужен рюкзак, сумка для сменной обуви, ланчбокс и разные тетради, такой набор обойдется родителям ориентировочно в 5 тыс. грн. Если это уже второклассник, то средний чек будет от 2 тыс. грн до 2,5 тыс. грн, говорит директор магазина Татьяна Гнатышин.

Рюкзаки в Львове. Фото: Новини.LIVE

Рюкзак

"Рюкзаки у нас представлены на любой вкус, для любого класса. Ценовая политика — 3 тыс.грн, но это на модели 2024 года. На модели предыдущих лет сейчас действует скидка", — говорит Гнатышин.

По словам директора магазина, кроме рюкзаков покупают пеналы: с наполнением или без. А также собирают комплекты — рюкзак, пенал, сумка для сменной обуви и ланчбокс.

Продажа пеналов во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Можно собирать отдельно или купить рюкзак, в который входит и пенал, и сумка для сменной обуви. Рюкзак с наполнением обойдется в 3,5 тыс. грн, пенал с наполнением — 600 грн, без наполнения — 200-300 грн", — добавляет Татьяна.

Набор первоклассника

В магазине представлен набор для первоклассника. Он подходит как для девочек, так и для мальчиков. Стоит 900 грн. В нем есть базовый набор для первоклассника: карандашы, фломастеры, краски, несколько тетрадей.

Полки с тетрадями во Львове. Фото: Новини.LIVE

Также сейчас очень популярны ланчбоксы, бутылочки для воды и термочашки. Цена зависит от размера, но средняя стоимость составляет около 400 грн за одну позицию.

Тетради в магазине во Львове. Фото: Новини.LIVE

Что касается тетрадей — выбор безумный, ведь это любимая тема всех детей. Самая популярная тетрадь — на 24 листа — стоит около 25 грн за штуку.

Одежда и обувь

Школьная одежда является одним из основных элементов расхода. Во Львове средняя стоимость школьного костюма для мальчика стартует от 2,5 тыс. грн до 3,5 тыс. грн, а для девочки — от 3 тыс. грн до 4,5 тыс. грн. Цены зависят от материала и бренда изготовителя.

Школьная одежда в магазине во Львове. Фото: Новини.LIVE

Дополнительно нужно не забыть о спортивном костюме. Средняя стоимость как для мальчика, так и для девочки — 3,5 тыс. грн. Обувь для школьников стартует от 1,5 тыс. грн. до 2,5 тыс. гривен.

Новини.LIVE спросили у львовян, во сколько им обошлось собрать ребенка в школу и есть ли в учебном заведении укрытие.

Сколько родители готовы потратить на школьника

Большинство опрошенных говорят, что потратили на сбор ребенка от 2 тыс. грн до 5 тыс. грн. В эту сумму входят рюкзак, тетради, канцелярия.

Кроме того, все опрошенные ответили, что в школах, где учатся их дети, есть укрытия и они в удовлетворительном состоянии.

"Рюкзак — 1000 грн, одежда у нас с прошлого года, а безделушки обойдутся до 1000 грн. Укрытие в школе есть, поэтому ребенок учится в безопасности", — говорит мама девочки.

"Приблизительно 5000 грн на канцелярию и еще 5000 грн на одежду и обувь придется отдать. Укрытие в школе есть, и неплохое, поэтому учиться можно", — отмечает мама.

Одежда в школу во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Около 5000 грн — это канцелярия, одежда, сменная обувь и новый рюкзак. Ребенок учится офлайн, есть укрытие в школе", — добавляет львовянка.

"На двоих детей придется отдать около 10 000 грн из семейного бюджета. Это тетради, одежда, обувь и рюкзак. Дети учатся офлайн. И потому что состояние укрытия было в неудовлетворительном состоянии, ради безопасности, пришлось перевести их новую школу", — отмечает женщина.

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