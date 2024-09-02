Ціни на товари для школи у Львові 2024 — у скільки обійдеться підготовка до нового навчального року

Шкільні рюкзаки в магазині у Львові. Фото: Новини.LIVE

Підготовка дитини до школи — це завжди відповідальний процес, який потребує значних фінансових витрат. У пік сезону ціни на шкільне приладдя та одяг — це не найкращий варіант. Але чи готові батьки витрачати максимум для свого школяра?

Новини.LIVE дізнавались у Львові, у скільки обійдеться сьогодні портфель першокласника та які новинки для учнів представленні на ринку.

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Сьогодні для першокласника потрібен рюкзак, сумка для змінного взуття, ланчбокс та різні зошити, то такий набір обійдеться батькам орієнтовно у 5000 грн. Якщо це вже другокласник, то середній чек буде від 2 тис. до 2,5 тис. грн, каже директорка магазину Тетяна Гнатишин.

Рюкзаки в магазині у Львові. Фото: Новини.LIVE

Рюкзак

"Рюкзаки у нас представлені на будь-який смак, для будь-якого класу. Цінова політика — 3 тис. грн, але це за моделі 2024 року. На моделі попередніх років зараз є знижка", — каже Гнатишин.

Зі слів директорки магазину, крім рюкзаків купують пенали: з наповненням або без. А також збирають комплекти — рюкзак, пенал, сумка для змінного взуття та ланчбокс.

Продаж пеналів у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Можна збирати окремо або купити рюкзак, в якому всередині є і пенал, і сумка для змінного взуття. Рюкзак з наповненням обійдеться в 3,5 тис. грн, пенал з наповненням — 600 грн, без наповнення — 200-300 грн", — додає Тетяна.

Набір першокласника

У магазині також представлений набір для першокласника. Він підійде як для дівчаток, так і для хлопчиків. Коштує 900 грн. У ньому є базовий набір для першокласника: олівчики, фломастери, фарби, кілька зошитів.

Полиці із зошитами у Львові. Фото: Новини.LIVE

Також зараз дуже популярні ланчбокси, пляшечки для води та термочашки. Ціна залежить від розміру, але середня вартість — близько 400 грн за одну позицію.

Зошити в магазині у Львові. Фото: Новини.LIVE

Що ж до зошитів — вибір шалений, адже це улюблена тема всіх дітей. Найпопулярніший зошит — на 24 аркуші — коштує близько 25 грн. за штуку.

Одяг та взуття

Шкільний одяг є одним з основних елементів витрат. У Львові середня вартість шкільного костюма для хлопчика стартує від 2,5 тис. грн до 3,5 тис. грн, а для дівчинки — від 3 тис. грн до 4,5 тис. грн. Ціни залежать від матеріалу та бренду виробника.

Шкільний одяг в магазині у Львові. Фото: Новини.LIVE

Потрібно не забути про спортивний костюм. Середня вартість як для хлопчика, так і для дівчинки — 3,5 тис. грн. Взуття для школярів стартує від 1,5 тис. грн до 2,5 тис. грн.

Новини.LIVE запитали у львів'ян, у скільки їм обійшлося зібрати дитину до школи та чи є у навчальному закладі укриття.

Скільки батьки готові витратити на школяра

Більшість опитаних кажуть, що витратили на збір дитини від 2 тис. грн до 5 тис. грн. До цієї суми входять рюкзак, зошити, канцелярія.

Окрім того, всі опитані відповіли, що у школах, де вчаться їхні діти, є укриття і вони у задовільному стані.

"Рюкзак — 1000 грн, одяг ми маємо з минулого року, а дрібнички обійдуться до 1000 грн. Укриття у школі є, тому дитина навчається у безпеці", — каже мама дівчинки.

"Приблизно 5000 грн на канцелярію і ще 5000 грн на одяг та взуття прийдеться віддати. Укриття у школі є і доволі непогане, тому вчитись можна", — зазначає мама.

Одяг до школи у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Близько 5000 грн — це канцелярія, одяг, змінне взуття та новий рюкзак. Дитина навчається офлайн, є укриття у школі", — додає львів'янка.

"На двох дітей прийдеться віддати близько 10 000 грн із сімейного бюджету. Це зошити, одяг, взуття та рюкзак. Діти навчаються офлайн. І через те, що стан укриття був у незадовільному стані, задля безпеки прийшлось перевести їх до нової школи", — наголошує жінка.

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