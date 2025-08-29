Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Сколько стоит собрать детей в школу во Львове — что самое дорогое

Сколько стоит собрать детей в школу во Львове — что самое дорогое

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 06:05
Цены на форму и рюкзаки во Львове 2025 - во сколько обойдется набор школьника
Школьные принадлежности. Фото: Новини.LIVE

До нового учебного года остались считанные дни и родители уже активно бегают по магазинам в поисках формы, обуви и рюкзаков. В 2025-м собрать ребенка в школу во Львове будет стоить немало. В среднем на полный комплект одежды и канцелярии нужно от нескольких тысяч гривен и больше.

Продавщица-консультантка Ольга рассказала Новини.LIVE, какие цены в этом сезоне и что больше всего выбирают покупатели.

Реклама
Читайте также:

Школьная одежда: от 180 гривен до нескольких тысяч

По словам продавщицы, самый простой набор для девочки — это блуза и юбочка.

"В нашей сети широко представлен ассортимент товара. Если говорить о девочке, блуза и юбочка стоят от 200 гривен и могут достигать 700 гривен. Для мальчика самые дешевые брюки — 180 гривен, самые дорогие — около тысячи", — объясняет Ольга.

Родители часто интересуются и спортивными костюмами. Здесь цена стартует от 1000 гривен и может доходить до 2000 гривен.

Особенно ощутимо "бьет по карману" школьная обувь.

"Обувь для девочки стартует от 700 гривен, а может стоить и 4000, если брать итальянский бренд. Это качество и удобство, но соответственно и цена выше. Для мальчиков ситуация похожая", — добавляет продавщица.

Не менее важная часть сборов - рюкзак и наполнение.

Средняя цена школьного рюкзака во Львове — от 1800 до 3500 гривен.

"У нас есть и акционные предложения. Например, простой пенал на одно отделение обойдется в 239 гривен, больший — в 409. Фломастеры стоят от 79 гривен за набор, а более расширенный комплект из 24 цветов — почти 140 гривен", — рассказывает консультантка.

Сколько стоит собрать детей в школу во Львове — что самое дорогое - фото 1
Выбор одежды к школе Школьные принадлежности. Фото: Новости.LIVE

Магазины также предлагают комплексные решения. За 5000 грн можно приобрести полный набор - от рюкзака до красок и пластилина.

"Мы присоединились к акции "Пакет школьника". За эту сумму родители могут купить все, что нужно: рюкзак, канцтовары, краски, пластилин и другие аксессуары. Фактически ребенок полностью готов к школе", — отмечает Ольга.

В этом году собрать школьника во Львове — дело недешевое. Минимальный бюджет стартует от нескольких тысяч гривен, а в среднем полный набор может достичь 10-12 тысяч гривен.

Родители признают: экономить приходится или на одежде, или на канцтоварах, но без расходов не обойтись.

Напомним, мы ранее писали, какие ноутбуки лучше всего подходят для обучения детей.

Мы также писали, что будет с зарплатами для учителей с 1 сентября.

дети Львов учеба учебный год школа
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации