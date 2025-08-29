Цены на форму и рюкзаки во Львове 2025 - во сколько обойдется набор школьника

Школьные принадлежности. Фото: Новини.LIVE

До нового учебного года остались считанные дни и родители уже активно бегают по магазинам в поисках формы, обуви и рюкзаков. В 2025-м собрать ребенка в школу во Львове будет стоить немало. В среднем на полный комплект одежды и канцелярии нужно от нескольких тысяч гривен и больше.

Продавщица-консультантка Ольга рассказала Новини.LIVE, какие цены в этом сезоне и что больше всего выбирают покупатели.

Школьная одежда: от 180 гривен до нескольких тысяч

По словам продавщицы, самый простой набор для девочки — это блуза и юбочка.

"В нашей сети широко представлен ассортимент товара. Если говорить о девочке, блуза и юбочка стоят от 200 гривен и могут достигать 700 гривен. Для мальчика самые дешевые брюки — 180 гривен, самые дорогие — около тысячи", — объясняет Ольга.

Родители часто интересуются и спортивными костюмами. Здесь цена стартует от 1000 гривен и может доходить до 2000 гривен.

Особенно ощутимо "бьет по карману" школьная обувь.

"Обувь для девочки стартует от 700 гривен, а может стоить и 4000, если брать итальянский бренд. Это качество и удобство, но соответственно и цена выше. Для мальчиков ситуация похожая", — добавляет продавщица.

Не менее важная часть сборов - рюкзак и наполнение.

Средняя цена школьного рюкзака во Львове — от 1800 до 3500 гривен.

"У нас есть и акционные предложения. Например, простой пенал на одно отделение обойдется в 239 гривен, больший — в 409. Фломастеры стоят от 79 гривен за набор, а более расширенный комплект из 24 цветов — почти 140 гривен", — рассказывает консультантка.

Выбор одежды к школе Школьные принадлежности. Фото: Новости.LIVE

Магазины также предлагают комплексные решения. За 5000 грн можно приобрести полный набор - от рюкзака до красок и пластилина.

"Мы присоединились к акции "Пакет школьника". За эту сумму родители могут купить все, что нужно: рюкзак, канцтовары, краски, пластилин и другие аксессуары. Фактически ребенок полностью готов к школе", — отмечает Ольга.

В этом году собрать школьника во Львове — дело недешевое. Минимальный бюджет стартует от нескольких тысяч гривен, а в среднем полный набор может достичь 10-12 тысяч гривен.

Родители признают: экономить приходится или на одежде, или на канцтоварах, но без расходов не обойтись.

