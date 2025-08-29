Ціни на форму й рюкзаки у Львові 2025 - у скільки обійдеться набір школяра

Шкільне приладдя. Фото: Новини.LIVE

До нового навчального року залишилися лічені дні і батьки вже активно бігають магазинами у пошуках форми, взуття та рюкзаків. У 2025-му зібрати дитину до школи у Львові коштуватиме чимало. У середньому на повний комплект одягу та канцелярії потрібно від кількох тисяч гривень і більше.

Продавчиня-консультантка Ольга розповіла Новини.LIVE, які ціни цього сезону та що найбільше обирають покупці.

Шкільний одяг: від 180 гривень до кількох тисяч

За словами продавчині, найпростіший набір для дівчинки — це блуза і спідничка.

"У нашій мережі широко представлений асортимент товару. Якщо говорити про дівчинку, блуза і спідничка коштують від 200 гривень і можуть сягати 700 гривень. Для хлопчика найдешевші штани — 180 гривень, найдорожчі — близько тисячі", — пояснює пані Ольга.

Батьки часто цікавляться й спортивними костюмами. Тут ціна стартує від 1000 гривень і може доходити до 2000 гривень.

Особливо відчутно "б’є по кишені" шкільне взуття.

"Взуття для дівчинки стартує від 700 гривень, а може коштувати і 4000, якщо брати італійський бренд. Це якість і зручність, але відповідно і ціна вища. Для хлопчиків ситуація схожа", — додає продавчиня.

Не менш важлива частина зборів — рюкзак та наповнення.

Середня ціна шкільного рюкзака у Львові — від 1800 до 3500 гривень.

"У нас є й акційні пропозиції. Наприклад, простий пенал на одне відділення обійдеться у 239 гривень, більший — у 409. Фломастери коштують від 79 гривень за набір, а більш розширений комплект із 24 кольорів — майже 140 гривень", — розповідає консультантка.

Вибір одягу до школи. Шкільне приладдя. Фото: Новини.LIVE

Магазини також пропонують комплексні рішення. За 5000 грн можна придбати повний набір — від рюкзака до фарб і пластиліну.

"Ми доєдналися до акції "Пакунок школяра". За цю суму батьки можуть купити все, що потрібно: рюкзак, канцтовари, фарби, пластилін та інші аксесуари. Фактично дитина повністю готова до школи", — зазначає Ольга.

Цьогоріч зібрати школяра у Львові — справа недешева. Мінімальний бюджет стартує від кількох тисяч гривень, а в середньому повний набір може сягнути 10–12 тисяч гривень.

Батьки визнають: економити доводиться або на одязі, або на канцтоварах, але без витрат не обійтися.

