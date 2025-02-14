День святого Валентина 2025 во Львове - сколько стоят цветы

Люди выбирают цветы. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно День святого Валентина, 14 февраля, традиционно сопровождается повышенным спросом на цветы. Жители города активно покупают букеты для своих любимых. Но в этом году львовяне заказывали праздничные цветы накануне праздника, говорят продавцы.

Новини.LIVE узнавали, во сколько в этом году обойдется праздничный букет ко Дню влюбленных и выросли ли цены в цветочных бутиках и на рынке.

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В этом году львовяне активно готовятся ко Дню святого Валентина, покупая цветы и подарки для своих близких. Несмотря на рост цен и повышенный спрос, цветочные магазины города пытаются удовлетворить потребности клиентов, предлагая широкий ассортимент продукции.

К примеру, как рассказывает в комментарии Новини.LIVE флористка Дарья, цены на элитную розу почти не изменились за последний месяц. А на гвоздики даже уменьшились.

"У нас есть роза сорта "Мондиаль": 55 см стоит 51 грн, 65 см — 61 грн и 75 см — 75 грн. А одна турецкая гвоздика стоила 21 грн, а стала 19 грн", — говорит флористка.

Букеты цветов ко Дню Влюбленных. Фото: Новини.LIVE

Готовые букеты в цветочном бутике стоят от 378 грн до 4 000 грн. Цена зависит от самого цветка и его упаковки.

"Можно приобрести готовый букет и с экзотическим цветком и смиксовать букет с розой, у нас он обойдется до 2500 грн", — добавляет девушка.

Цветы в магазине. Фото: Новини.LIVE

Но чаще всего в День Валентина покупают букеты из красных или белых роз. Это букеты из 30, 50 или 100 роз. Такой традиционный букет обойдется от 3000 грн до 10 000 грн.

Дорогие цветы ко Дню Влюбленных. Фото: Новини.LIVE

По словам флористки, также в День влюбленных стали популярны тюльпаны. Один тюльпан стоит от 39 грн до 45 грн.

Букет роз. Фото: Новини.LIVE

Традиционно цены на рынке ниже и доступнее. Как отмечают продавцы в комментарии Новини.LIVE, люди покупают то, что им по карману.

Цены на готовые букеты на рынке варьируются от 500 грн до 3000 грн. Но можно заказать эксклюзивный букет, который может обойтись и в 10 000 грн. Об этом рассказала флорист одного из цветочных рынков Львова Алиса.

Разнообразные цветы ко Дню Влюбленных. Фото: Новини.LIVE

"Люди хотят современные букеты с нетипичными цветами. К примеру, мы делаем букеты с таким цветком, как "Ранункулюс". За одну веточку такого цветка надо будет отдать 300 грн. Но сочетаем его с гортензиями и анемонами — и уже получается нетипичный букет. Он будет стоить 10 000 грн", — говорит продавщица.

Люди покупают цветы к празднику. Фото: Новости.LIVE

Как отмечают продавцы, в этом году как на рынке, так и в цветочных магазинах покупатели заказывали букеты накануне праздника. Заблаговременный заказ гарантирует, что у вас будет именно тот букет, который вы хотите. А вторая половинка точно получит особый букет из редких цветов или авторский дизайн.

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