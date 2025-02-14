День святого Валентина 2025 у Львові — скільки коштують квіти

Люди вибираються квіти. Фото: Новини.LIVE

Щороку День святого Валентина, 14 лютого, традиційно супроводжується підвищеним попитом на квіти. Мешканці міста активно купують букети для своїх коханих. Але цього року львів'яни замовляли святкові квіти напередодні свята, кажуть продавці.

Новини.LIVE дізнавалися, у скільки цього року обійдеться святковий букет до Дня закоханих та чи зросли ціни у квіткових бутиках і на ринку.

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Цього року львів'яни активно готуються до Дня святого Валентина, купуючи квіти та подарунки для своїх близьких. Попри зростання цін та підвищений попит, квіткові магазини міста намагаються задовольнити потреби клієнтів, пропонуючи широкий асортимент продукції.

До прикладу, як розповідає у коментарі Новини.LIVE флористка Дар'я, ціни на елітну троянду майже не змінилися за останній місяць. А на гвоздики навіть зменшилися.

"У нас є троянда сорту "Мондіаль": 55 см вартує 51 грн, 65 см — 61 грн та 75 см — 75 грн. А одна турецька гвоздика коштувала 21 грн, а стала 19 грн", — каже флористка.

Букети квітів до Дня Закоханих. Фото: Новини.LIVE

Готові букети у квітковому бутику вартують від 378 грн до 4 000 грн. Ціна залежить від самої квітки та її упакування.

"Можна придбати готовий букет і з екзотичною квіткою та зміксувати букет із трояндою, у нас він обійдеться до 2500 грн", — додає дівчина.

Квіти у магазині. Фото: Новини.LIVE

Але найчастіше у День Валентина купують букети з червоних або білих троянд. Це букети з 30, 50 або 100 троянд. Такий традиційний букет обійдеться від 3000 грн до 10 000 грн.

Дорогі квіти до Дня Закоханих. Фото: Новини.LIVE

Зі слів флористки, також у День закоханих стали популярні тюльпани. Один тюльпан вартує від 39 грн до 45 грн.

Букет троянд. Фото: Новини.LIVE

Традиційно ціни на ринку є нижчими та доступнішими. Як зазначають продавці у коментарі Новини.LIVE, люди купують те, що їм по кишені.

Ціни на готові букети на ринку варіюються від 500 грн до 3000 грн. Та можна замовити ексклюзивний букет, який може обійтися і в 10 000 грн. Про це розповіла флористка одного з квіткових ринків Львова Аліса.

Різноманітні квіти до Дня Закоханих. Фото: Новини.LIVE

"Люди хочуть сучасні букети з нетиповими квітами. До прикладу, ми робимо букети з такою квіткою, як "Ранункулюс". За одну гілочку такої квітки треба буде віддати 300 грн. Але поєднуємо її з гортензіями та анемонами — і вже виходить нетиповий букет. Він коштуватиме 10 000 грн", — каже продавчиня.

Люди купують квіти до свята. Фото: Новини.LIVE

Як зазначають продавці, цього року як на ринку, так і у квіткових магазинах покупці замовляли букети напередодні свята. Завчасне замовлення гарантує, що у вас буде саме той букет, який ви хочете. А друга половинка точно отримає особливий букет із рідкісних квітів чи авторський дизайн.

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