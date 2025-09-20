Осенние овощи и фрукты во Львове 2025 — обзор цен на рынке

Рынок во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

На Галицком рынке во Львове осенью всегда оживленно. Хозяйки закупаются овощами для борща и консервации, а покупатели выбирают яблоки для выпечки или компотов. В сентябре цены на базовые овощи и фрукты остаются относительно стабильными, однако продавцы предостерегают — ближе к зиме они могут вырасти.

Что сейчас покупают чаще всего и сколько стоят осенние продукты узнавали Новини.LIVE.

Овощи и фрукты на рынке во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Цены на картофель, свеклу и морковь во Львове

На прилавках Галицкого рынка сейчас полно различных овощей — от раннего картофеля до сочной свеклы. Хозяйки активно скупают продукты для борща и заготовок на зиму. Продавщица Галицкого рынка Инна говорит, что в этом году урожай удался.

Картофель на рынке во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"Морковки уродилось много. Свекла среднего размера, очень вкусная и красненькая. И в том году проблем с картофелем нет. Она есть розовая, белая, мелкая, большая, на любой вкус. Есть рассыпчатая, кто на какие деньги хочет, такую и берет", — рассказывает продавщица.

Свекла и морковь на рынке во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

По ее словам, морковь и свекла сейчас стоят около 25 гривен за килограмм, картофель — от 15 до 20 гривен, в зависимости от размера. Если продукцию отправят на хранение, цена традиционно возрастет. Инна советует покупать овощи заранее и держать дома — так получится дешевле.

Овощи и фрукты на рынке во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Что касается фруктов, то яблоки в этом году тоже уродили. Хотя весной садоводы переживали за урожай из-за заморозков.

"Яблочки есть красненькие, зелененькие, они мелкие, но очень вкусные. Стоимость различается: лучшие сорта — 65-70 гривен за килограмм, мелкие — 45, а такие, что уже подсохли, можно взять даже по 30 на компот", — говорит продавщица.

