Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Скільки коштують у вересні овочі та фрукти на ринку Львова

Скільки коштують у вересні овочі та фрукти на ринку Львова

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 06:05
Осінні овочі та фрукти у Львові 2025 — огляд цін на ринку
Ринок у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

На Галицькому ринку у Львові восени завжди жваво. Господині закуповуються овочами для борщу та консервації, а покупці обирають яблука для випічки чи компотів. У вересні ціни на базові овочі та фрукти залишаються відносно стабільними, однак продавці застерігають — ближче до зими вони можуть зрости.

Що зараз купують найчастіше та скільки коштують осінні продукти дізнавалися Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Ціни на продукти у Львові
Овочі та фрукти на ринку у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Ціни на картоплю, буряк та моркву у Львові 

На прилавках Галицького ринку зараз повно різних овочів — від ранньої картоплі до соковитого буряка. Господині активно скуповують продукти для борщу та заготовок на зиму. Продавчиня Галицького ринку пані Інна каже, що цього року урожай вдався.

Ціни на овочі у Львові
Картопля на ринку у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"Морквочки вродило багато. Бурячок середнього розміру, дуже смачний і червоненький. І того року проблем з картоплею немає. Вона є рожева, біла, дрібніша, більша, на будь-який смак. Є розсипчаста, хто на які гроші хоче, таку і бере", — розповідає продавчиня.

Ціни на продукти у Львові
Буряки та морква на ринку у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

За її словами, морква та буряк зараз коштують близько 25 гривень за кілограм, картопля — від 15 до 20 гривень, залежно від розміру. Якщо продукцію відправлять на зберігання, ціна традиційно зросте. Пані Інна радить купувати овочі завчасно й тримати вдома — так вийде дешевше.

Ціни на продукти у Львові
Овочі та фрукти на ринку у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Щодо фруктів, то яблука цього року теж уродили. Хоча навесні садівники переживали за врожай через заморозки.

"Яблучка є червоненькі, зелененькі. Вони дрібненькі, але дуже смачні. Вартість різниться: кращі сорти — 65–70 гривень за кілограм, дрібніші — 45, а такі, що вже підсохли, можна взяти навіть по 30 на компот", — каже продавчиня. 

Нагадаємо, ми раніше писали, чому ціни на ріпак знижуються.

Ми також писали, які продукти не можуть собі дозволити купити одесити.

Львів фрукти ринок овочі вересень ціни на продукти
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації