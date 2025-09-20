Осінні овочі та фрукти у Львові 2025 — огляд цін на ринку

Скільки коштують у вересні овочі та фрукти на ринку Львова
На Галицькому ринку у Львові восени завжди жваво. Господині закуповуються овочами для борщу та консервації, а покупці обирають яблука для випічки чи компотів. У вересні ціни на базові овочі та фрукти залишаються відносно стабільними, однак продавці застерігають — ближче до зими вони можуть зрости.
Що зараз купують найчастіше та скільки коштують осінні продукти дізнавалися Новини.LIVE.
Ціни на картоплю, буряк та моркву у Львові
На прилавках Галицького ринку зараз повно різних овочів — від ранньої картоплі до соковитого буряка. Господині активно скуповують продукти для борщу та заготовок на зиму. Продавчиня Галицького ринку пані Інна каже, що цього року урожай вдався.
"Морквочки вродило багато. Бурячок середнього розміру, дуже смачний і червоненький. І того року проблем з картоплею немає. Вона є рожева, біла, дрібніша, більша, на будь-який смак. Є розсипчаста, хто на які гроші хоче, таку і бере", — розповідає продавчиня.
За її словами, морква та буряк зараз коштують близько 25 гривень за кілограм, картопля — від 15 до 20 гривень, залежно від розміру. Якщо продукцію відправлять на зберігання, ціна традиційно зросте. Пані Інна радить купувати овочі завчасно й тримати вдома — так вийде дешевше.
Щодо фруктів, то яблука цього року теж уродили. Хоча навесні садівники переживали за врожай через заморозки.
"Яблучка є червоненькі, зелененькі. Вони дрібненькі, але дуже смачні. Вартість різниться: кращі сорти — 65–70 гривень за кілограм, дрібніші — 45, а такі, що вже підсохли, можна взяти навіть по 30 на компот", — каже продавчиня.
