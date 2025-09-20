Осінні овочі та фрукти у Львові 2025 — огляд цін на ринку

Ринок у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

На Галицькому ринку у Львові восени завжди жваво. Господині закуповуються овочами для борщу та консервації, а покупці обирають яблука для випічки чи компотів. У вересні ціни на базові овочі та фрукти залишаються відносно стабільними, однак продавці застерігають — ближче до зими вони можуть зрости.

Що зараз купують найчастіше та скільки коштують осінні продукти дізнавалися Новини.LIVE.

Овочі та фрукти на ринку у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Ціни на картоплю, буряк та моркву у Львові

На прилавках Галицького ринку зараз повно різних овочів — від ранньої картоплі до соковитого буряка. Господині активно скуповують продукти для борщу та заготовок на зиму. Продавчиня Галицького ринку пані Інна каже, що цього року урожай вдався.

Картопля на ринку у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"Морквочки вродило багато. Бурячок середнього розміру, дуже смачний і червоненький. І того року проблем з картоплею немає. Вона є рожева, біла, дрібніша, більша, на будь-який смак. Є розсипчаста, хто на які гроші хоче, таку і бере", — розповідає продавчиня.

Буряки та морква на ринку у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

За її словами, морква та буряк зараз коштують близько 25 гривень за кілограм, картопля — від 15 до 20 гривень, залежно від розміру. Якщо продукцію відправлять на зберігання, ціна традиційно зросте. Пані Інна радить купувати овочі завчасно й тримати вдома — так вийде дешевше.

Овочі та фрукти на ринку у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Щодо фруктів, то яблука цього року теж уродили. Хоча навесні садівники переживали за врожай через заморозки.

"Яблучка є червоненькі, зелененькі. Вони дрібненькі, але дуже смачні. Вартість різниться: кращі сорти — 65–70 гривень за кілограм, дрібніші — 45, а такі, що вже підсохли, можна взяти навіть по 30 на компот", — каже продавчиня.

