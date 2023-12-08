Сколько львовяне планируют потратить на новогодний стол — опрос

Опрос среди львовян. Фото: скриншот с видео на канале Новини.LIVE

Постепенно приближается новый 2024 год — год Дракона по китайскому стилю. Поэтому в скором времени начнется предпраздничная суета, на которую придется потратить всевозможные суммы денег.

Сколько хотят потратить львовяне на новогодний стол, узнавала журналистка Новини.LIVE.

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Все опрошенные львовяне готовы потратить на новогодний стол от трех до 15 тысяч гривен. Как рассказывает большинство, блюда будут готовить собственноручно.

"Это будет компания. Наверное, в общем, на весь вечер 15 тысяч. Готовить салаты, канапе, можно запечь мясо", — говорит одна из опрашиваемых.

Также опрашиваемые львовяне готовы приобрести к новогодней ночи алкогольные напитки, преимущественно — шампанское. Или заказывать популярную еду — пиццу и суши.

Подготовка к Новому году — последние новости

Напомним, ранее мы сообщали о том, сколько харьковчанам в этом году стоит поставить дома елку.

В то же время в Киеве создали уникальный парк праздничных иллюминаций.

А также на полках украинских магазинов перед Рождественско-новогодними праздниками подорожало мясо. В частности, цены в декабре выросли сразу на несколько гривен на свинину и курятину.