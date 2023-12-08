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Скільки львів'яни планують витратити на новорічний стіл — опитування

8 грудня 2023 00:08
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Ілля Рябінін
редактор
Скільки львів'яни планують витратити на новорічний стіл — опитування
Опитування серед львів'ян. Фото: скриншот з відео на каналі Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Поступово наближається новий 2024 рік — рік Дракона за китайським стилем. Тому незабаром розпочнеться передсвяткова метушня, на яку доведеться витратити різноманітні суми грошей.

Скільки хочуть витратити львів'яни на новорічний стіл, дізнавалася журналістка Новини.LIVE.

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Скільки потрібно грошей на новорічний стіл у Львові

Зазначається, що всі опитані львів'яни готові витратити на новорічний стіл від трьох до 15 тисяч гривень. Як розповідає переважна більшість, страви готуватимуть власноруч. 

"Це буде компанія. Напевно, в загальному, на весь вечір 15 тисяч. Готувати салати, канапе, можливо запекти м'ясо", — каже одна з опитуваних.

Також опитувані львів'яни готові придбати до новорічної ночі алкогольні напої, переважно — шампанське. Або ж замовляти популярну їжу — піцу та суші. 

Підготовка до Нового року — останні новини

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, скільки харків'янам цьогоріч коштує поставити вдома ялинку.

Водночас у Києві створили унікальний парк святкових ілюмінацій.

А також на полицях українських магазинів перед Різдвяно-новорічними святами здорожчало м'ясо. Зокрема, ціни у грудні зросли одразу на кілька гривень на свинину та курятину.

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