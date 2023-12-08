Скільки львів'яни планують витратити на новорічний стіл — опитування
Поступово наближається новий 2024 рік — рік Дракона за китайським стилем. Тому незабаром розпочнеться передсвяткова метушня, на яку доведеться витратити різноманітні суми грошей.
Скільки хочуть витратити львів'яни на новорічний стіл, дізнавалася журналістка Новини.LIVE.
Скільки потрібно грошей на новорічний стіл у Львові
Зазначається, що всі опитані львів'яни готові витратити на новорічний стіл від трьох до 15 тисяч гривень. Як розповідає переважна більшість, страви готуватимуть власноруч.
"Це буде компанія. Напевно, в загальному, на весь вечір 15 тисяч. Готувати салати, канапе, можливо запекти м'ясо", — каже одна з опитуваних.
Також опитувані львів'яни готові придбати до новорічної ночі алкогольні напої, переважно — шампанське. Або ж замовляти популярну їжу — піцу та суші.
Підготовка до Нового року — останні новини
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, скільки харків'янам цьогоріч коштує поставити вдома ялинку.
Водночас у Києві створили унікальний парк святкових ілюмінацій.
А також на полицях українських магазинів перед Різдвяно-новорічними святами здорожчало м'ясо. Зокрема, ціни у грудні зросли одразу на кілька гривень на свинину та курятину.
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