Цены на жилье в Украине — сколько платят арендаторы и владельцы во Львове

Люди перед оперным театром во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

Аренда жилья в Украине остается актуальной темой, особенно учитывая постоянные изменения в экономике и рынке недвижимости. За последний год средняя стоимость аренды квартиры по стране выросла на 20%. Самые высокие цены зафиксированы в Закарпатской и Львовской областях. Владельцы жилья также сталкиваются с повышением тарифов на коммунальные услуги, что влияет на общие расходы семьи.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, имеют ли свое жилье или арендуют, а также сколько платят за коммунальные услуги.

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Большинство опрошенных имеют собственное жилье, не только квартиры, но и дома. Респонденты говорят, в среднем за коммунальные услуги платят от 3 000 грн до 10 000 грн. Цена зависит от времени года и погодных условий.

"Имею собственный дом и в отопительный сезон плачу до 10 000 грн. Это высокая цена на коммунальные услуги, но все зависит сколько ты зарабатываешь. Если бы я была бы пенсионеркой, я не имела бы возможности оплачивать дом и мне бы пришлось его продать", — говорит женщина.

"Имеем собственную квартиру и за коммуналку в месяц плачу 3 000 грн. Как по мне, это нормальная цена, потому что в Европе еще дороже, чем мы платим в Украине", — отмечает опрошенная респондентка.

"У нас собственный дом и мы имеем твердотопливный котел. В отопительный сезон выходит около 8 000 грн. Это нормальная цена на сегодня", — добавляет львовянка.

"Я арендую трехкомнатную квартиру в Германии и плачу более 900 евро за жилье. И я считаю, что эта цена оправдана, потому что квартира в хорошем районе Франкфурта", — говорит опрошенная женщина.

"Я имею собственную квартиру в Киевской области. В среднем в месяц за коммуналку оплачиваю 4 000-5 000 грн. Это высокая цена, я бы хотела в половину меньше платить", — подчеркивает собеседница.

Добавим, за последний год аренда квартир в крупных городах существенно подорожала. Средние цены:

Киев — от 10 000 грн за однокомнатную квартиру.

Львов — от 9 500 грн.

Одесса — от 8 000 грн.

Днепр — от 7 500 грн.

Владельцы квартир также не застрахованы от значительных расходов. Средние суммы за коммунальные услуги в 2024–2025 годах:

Электроэнергия — от 6,64 грн/кВт-ч.

Газ — около 10–12 грн за кубометр.

Отопление (централизованное) — от 35–45 грн за квадратный метр.

Вода и водоотведение — около 50–70 грн на человека.

Суммарно владелец квартиры площадью 50–60 м² в зимний период может платить от 3 500 до 5 000 грн в месяц только за коммунальные услуги.

Напомним, мы ранее писали, какие цены на квартиры в Одессе в январе.

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