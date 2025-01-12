Люди перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Оренда житла в Україні залишається актуальною темою, особливо з огляду на постійні зміни в економіці та ринку нерухомості. За останній рік середня вартість оренди квартири по країні зросла на 20%. Найвищі ціни зафіксовані в Закарпатській та Львівській областях. Власники житла також стикаються з підвищенням тарифів на комунальні послуги, що впливає на загальні витрати родини.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи мають своє житло, чи орендують, а також скільки платять за комунальні послуги.

Читайте також:

Яка вартість комуналки у Львові

Більшість опитаних мають власне житло, не тільки квартири, але й будинки. Респонденти кажуть, в середньому за комунальні послуги платять від 3 000 грн до 10 000 грн. Ціна залежить від пори року та погодних умов.

"Маю власний будинок і в опалювальний сезон плачу до 10 000 грн. Це висока ціна на комунальні послуги, але все залежить скільки ти заробляєш. Якби я була б пенсіонеркою, я не мала змоги оплачувати будинок і мені б прийшлось його продати", — каже жінка.

"Маємо власну квартиру і за комуналку в місяць плачу 3 000 грн. Як на мене, це нормальна ціна, бо в Європі ще дорожче, ніж ми платимо в Україні", — зазначає опитана респондентка.

"У нас власний будинок і ми маємо твердопаливний котел. В опалювальний сезон виходить близько 8 000 грн. Це нормальна ціна на сьогодні", — додає львів'янка.

"Я орендую трикімнатну квартиру в Німеччині і плачу понад 900 євро за житло. І я вважаю, що ця ціна виправдана, через те, що квартира в хорошому районі Франкфурта", — каже опитана жінка.

"Я маю власну квартиру в Київській області. В середньому в місяць за комуналку оплачую 4 000-5 000 грн. Це висока ціна, я б хотіла в половину менше платити", — наголошує співрозмовниця.

Додамо, за останній рік оренда квартир у великих містах суттєво подорожчала. Середні ціни:

Київ — від 10 000 грн за однокімнатну квартиру.

Львів — від 9 500 грн.

Одеса — від 8 000 грн.

Дніпро — від 7 500 грн.

Власники квартир також не застраховані від значних витрат. Середні суми за комунальні послуги у 2024–2025 роках:

Електроенергія — від 6,64 грн/кВт-год.

Газ — близько 10–12 грн за кубометр.

Опалення (централізоване) — від 35–45 грн за квадратний метр.

Вода та водовідведення — близько 50–70 грн на людину.

Сукупно власник квартири площею 50–60 м² у зимовий період може платити від 3 500 до 5 000 грн на місяць лише за комунальні послуги.

Нагадаємо, ми раніше писали, які ціни на квартири в Одесі у січні.

Ми також писали, коли може зрости ціна на світло в Україні.