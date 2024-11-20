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Сколько еще будет война в Украине — реалии 1000 дней отпора

20 ноября 2024 10:36
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Когда закончится война в Украине — что думают украинцы после 1000 дней войны
Площадь перед оперным театром во Львове. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Украина прожила 1000 дней под гнетом полномасштабной войны, что изменило не только ее настоящее, но и будущее. Несмотря на героизм Вооруженных сил Украины, поддержку международного сообщества и экономическое давление на агрессора, боевые действия продолжаются. Главный вопрос, волнующий каждого украинца и мировое сообщество, — когда завершится война?

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, когда, по их мнению, закончатся боевые действия в Украине.

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Большинство опрошенных считают, что боевые действия завершатся не скоро. Люди отмечают, что все украинцы должны понять: война не только о Путине, но и об отношении российского общества, которое является врагом номер один.

"Я считаю, что боевые действия будут продолжаться еще долго. Потому что нет никаких действий "с горы". Глядя на то, что происходит среди военных и гражданских, как-то разделились", — говорит женщина.

"Очень трудно сказать, потому что мы не обладаем всей информацией, что у нас делается на фронте, в государстве", — отмечает львовянка.

"Долго будет продолжаться, потому что конца и края не видно этой войне. Некому воевать", — добавляет опрошенная женщина.

"Я думаю, этого никто не знает, все зависит от воли одного человека, все знают фамилию этого человека. Потому что многие думают, исчезнет Путин — прекратится война, но нет, этого не произойдет, потому что мы воюем с Россией более трехсот лет. У нас есть два пути: или как в Беларуси нас поглотят и оставят только вывеску — Украина, или как Израиль воевать всю жизнь с нашими врагами", — делится мыслями львовянка.

Напомним, мы ранее писали, как к 1000 дням большой войны выражают свою поддержку Украине страны Европы.

Мы также писали, сколько ракет и дронов РФ выпустила на Киев за 1000 дней войны.

украинцы Львов опрос война в Украине 1000 дней войны

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